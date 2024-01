Tại Lễ vinh danh Giải thưởng Trí tuệ nhân tạo 2023, đã có 1 giải Nhất, 2 giải Nhì và 3 giải Ba được xướng tên. Giải Nhất thuộc về Nguyễn Ngọc Duy, Trường Trung học phổ thông Chuyên Vĩnh Phúc. Giải Nhì thuộc về: Nhóm thí sinh (Phan Bảo Đức Phát, Quách Thiên Lạc, Trần Thanh Hải, Huỳnh Lăng Minh Trị), Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu – An Giang; Phùng An Như, Trường Trung học phổ thông Chu Văn An – Hà Nội. Giải Ba thuộc về: Trần Văn Tuân, Trường Trung học phổ thông Nguyễn Công Trứ - Nam Định; Nguyễn Trần Thái Khang, Trường Trung học phổ thông chuyên Lê Quý Đôn – Đà Nẵng; Phùng Hoàng Sơn, Trường Trung học phổ thông Nhân Chính – Hà Nội.