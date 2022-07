Táo và kiwi New Zealand có mặt tại BRGMart

Chiến dịch F&B Made With Care có sự tham gia của 14 công ty F&B của New Zealand, gồm: Bostock Group, Ecostore, First Fresh, Fonterra, Freshco, Freshmax, Golden Bay Fruit, Heartland Fruit, Picot Productions, Rockit Global, Scales Corporation, T&G Global, Westland và Zespri.

Theo BSCK II Đỗ Thị Ngọc Diệp - một chuyên gia dinh dưỡng với nhiều công trình nghiên cứu khoa học về sức khỏe, đây là một chương trình ý nghĩa và cần thiết cho người tiêu dùng vì thực phẩm được sản xuất đảm bảo an toàn và có giá trị dinh dưỡng cao có vai trò quan trọng trong việc bảo vệ và nâng cao sức khỏe cho người dân.

“Chế độ dinh dưỡng lành mạnh và cân đối được hiểu là duy trì chế độ ăn hàng ngày đủ 6 nhóm thực phẩm bao gồm thực phẩm giàu chất đạm, giàu chất béo, giàu chất bột đường, rau, trái cây, sữa và chế phẩm từ sữa. Mỗi ngày chúng ta nên ăn khoảng 2 loại trái cây khác nhau, ví dụ như táo và kiwi, vì các loại trái cây này giàu chất dinh dưỡng. Lựa chọn trái cây có chất lượng cao, nguồn gốc bảo đảm như trái cây đến từ New Zealand để cung cấp thêm vitamin, chất khoáng, chất xơ và các polyphenol sẽ rất hữu ích cho một cơ thể khỏe mạnh", BS Diệp chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - Tổng Giám đốc Công ty TNHH Bán lẻ BRG chia sẻ: “Chúng tôi rất tự hào là đơn vị bán lẻ luôn cung cấp sớm, phong phú và đảm bảo các loại trái cây tươi ngon của New Zealand đến tận tay người tiêu dùng Việt”.

Táo là loại trái cây bổ dưỡng, giàu chất xơ và vitamin C, cùng với chất chống oxy hóa như vitamin E và polyphenol, giúp cải thiện vi khuẩn có lợi cho đường ruột. Hương vị thơm ngon của trái táo giúp dễ tiêu hóa. Táo có thể được dùng đa dạng trong các món ăn như: bánh táo nướng, mứt táo, salad táo, ăn chung với yến mạch hoặc làm nước sinh tố. Còn trái kiwi chứa nhiều vitamin C và chất xơ, do đó mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe. Ăn kiwi tươi là một cách tuyệt vời để nạp vitamin C cần thiết cho cơ thể.

Trái cây của New Zealand nói chung được công nhận khắp toàn cầu là một trong những trái cây chất lượng cao. Do nhu cầu mạnh mẽ đối với các sản phẩm nông nghiệp chủ lực, trái cây là mặt hàng lớn thứ hai trong các ngành xuất khẩu thực phẩm và đồ uống từ New Zealand sang Việt Nam và ngược lại.

Theo thống kê, xuất khẩu táo của New Zealand đã tăng đáng kể trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2020, từ 60,82 triệu USD lên 89,44 triệu USD, và lên đến 97 triệu USD vào năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2021. Tổng kim ngạch xuất khẩu táo và lê từ New Zealand ra thế giới lên tới khoảng 831 triệu NZD và dự kiến ​​sẽ tăng đến khoảng 1 tỷ NZD vào năm 2023.

Xuất khẩu quả kiwi cũng tăng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2020, từ 20 triệu USD năm 2019 lên 26 triệu USD. Kim ngạch xuất khẩu kiwi vẫn tiếp tục tăng trong năm tài chính kết thúc vào tháng 6/2021, đạt 27,4 triệu USD ngay cả trong thời gian đại dịch Covid diễn ra.

