Công nghệ Emuldrop là công nghệ mới tăng hấp thu hoạt chất thân dầu được phát minh bởi ThS. BS. Fabio Lucca cùng nhóm chuyên gia trực thuộc công ty Gricar - công ty Dược phẩm uy tín tại Ý với hơn 50 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và phát triển công nghệ tiên tiến. Công nghệ này đã được cấp bằng sáng chế tại Ý và mở ra cuộc cách mạng trong bào chế các sản phẩm bổ sung vi chất dinh dưỡng hiệu quả và an toàn cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ. Mới đây, tạp chí HPHR Journal (Harvard Public Health Review) đã đăng tải chia sẻ về công nghệ Emuldrop khi ứng dụng để tăng hấp thu vitamin D3 trong dòng sản phẩm Smartbibi.

Theo đó, việc đảm bảo bổ sung đủ vitamin D cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ có ý nghĩa quan trọng đối với sức khoẻ xương khớp và hệ miễn dịch của trẻ. Nhiều đánh giá uy tín đã chứng minh bổ sung vitamin D đường uống là phương pháp hiệu quả nhất để cung cấp vitamin D cho trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ.

Tuy nhiên, vitamin D thuộc nhóm vitamin thân dầu khó tan trong môi trường tiêu hoá giàu nước, độ hấp thu không ổn định, dao động từ 55 - 99% ở người khoẻ mạnh. Chưa kể đến việc vitamin D dễ bị phá hủy khi tiếp xúc với ánh sáng, nhiệt độ cao, oxy, và độ ẩm. Vì vậy, nhiều trẻ mặc dù đã được bổ sung đúng liều lượng khuyến nghị nhưng việc thiếu hụt vitamin D vẫn có thể xảy ra.

Làm thế nào để hỗ trợ trẻ hấp thu tối ưu hàm lượng hoạt chất? Và công nghệ Emuldrop là một trong những công nghệ giải quyết vấn đề này.

Theo chia sẻ trên tập chí HPHR Journal, công nghệ Emuldrop ứng dụng trong sản phẩm Smartbibi là một hệ thống phân phối micell. Các hạt micelle nhờ cấu trúc đặc biệt, bao bọc hoạt chất thân dầu và dễ dàng khuếch tán qua màng sinh học vào tế bào, tăng cường khả năng hấp thu hoạt chất thân dầu. Sự bao bọc của micelle cũng giúp bảo vệ hoạt chất khỏi sự phân hủy hay tác động của ánh sáng, quá trình oxy hóa, từ đó bảo toàn hoạt chất, ổn định hương vị.

Ngoài ra, nghiên cứu so sánh khả năng hấp thu của vitamin D3 khi ứng dụng công nghệ Emuldrop với dạng truyền thống là dung dịch dầu cho thấy, công nghệ Emuldrop giúp tăng khả năng hấp thu gấp 13 lần (% sau 3h: 35,2±3,6 so với 2,7±0,1). Điều này đảm bảo trẻ có thể hấp thu đủ lượng vitamin D3 theo khuyến nghị.

Chia sẻ trên HPHR Journal cũng đã chứng minh sự cải thiện đáng kể về khả năng tiếp cận sinh học của Vitamin D3 bằng hệ thống micell, cho thấy mức tăng gấp 16 lần so với dạng dầu truyền thống (70,9 ± 14,8 IU/mL so với 4,2 ± 0,8 IU/mL). Hơn nữa, nghiên cứu cho thấy hệ thống micell có khả năng bảo vệ vitamin D3 trong quá trình tiêu hóa cao hơn đáng kể so với dạng dầu, với tỷ lệ lần lượt là 102,0 ± 6,4% và 6,6 ± 0,6%.

Bên cạnh đó, Emuldrop chứa ít nhất 75% tổng lượng glycerin, vì vậy đây là một hệ thống có chức năng tự bảo quản. Do đó, các sản phẩm ứng dụng công nghệ Emuldrop không chứa chất bảo quản, an toàn với trẻ nhỏ.

Được ứng dụng công nghệ Emuldrop, Smartbibi D3K2 là thực phẩm bảo vệ sức khỏe bổ sung kết hợp vitamin D3 và vitamin K2 với liều lượng đáp ứng nhu cầu khuyến nghị cho từng nhóm trẻ. Sản phẩm hỗ trợ tăng khả năng hấp thu canxi, giúp duy trì hệ xương răng chắc khoẻ và hỗ trợ tăng cường sức đề kháng.

TPBVSK Smartbibi D3K2 được bào chế dạng nắp bóp nhỏ giọt giúp phụ huynh dễ dàng xác định liều lượng an toàn, phù hợp với nhu cầu của trẻ, tránh tình trạng bổ sung thiếu hoặc dư thừa D3. Chỉ cần 4 giọt Smartbibi D3K2, mẹ đã cung cấp đủ 400IU - hàm lượng vitamin D3 đáp ứng nhu cầu hàng ngày cho trẻ sơ sinh, trẻ nhỏ dưới 1 tuổi.

Bằng việc ứng dụng công nghệ Emuldrop, Smartbibi D3K2 có khả năng tự bảo quản, không cần sử dụng đến chất bảo quản, an toàn cho trẻ nhỏ. Sản phẩm được kiểm định chất lượng gắt gao đạt tiêu chuẩn “3 không”: Không gluten, Không lactose tự nhiên, Không cồn dùng được cho bé từ 1 ngày tuổi.



Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

Quốc Tuấn