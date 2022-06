Tập đoàn A.S. Watson công bố mục tiêu bền vững nhằm ngăn chặn biến đổi khí hậu

Vào 2019, Tập đoàn hàng đầu trong lĩnh vực bán lẻ các sản phẩm sức khỏe và sắc đẹp -A.S. Watson đề ra mục tiêu giảm lượng khí thải GHG, bao gồm phạm vi 1 và 2 ở mức 40% vào năm 2030. Ngoài mong đợi so với kế hoạch, Tập đoàn vượt mục tiêu và đạt mức 42% vào cuối năm 2021. Với những bước tiến vượt bậc, giờ đây A.S. Watson công bố các mục tiêu giảm thải mới, bao gồm: Giảm thiểu 50% lượng khí thải GHG Phạm vi 1 và 2 so với mức cơ sở vào năm 2018; Giảm thiểu lượng khí thải GHG Phạm vi 3 đến từ mua bán dịch vụ và hàng hóa, vận tải và phân phối xuống 58% trên một đô-la giá trị kinh tế gia tăng vào năm 2030 so với mức cơ sở năm 2018; Cam kết 33% nhà cung cấp của Tập đoàn bao gồm mua bán hàng hóa và dịch vụ, vận chuyển và phân phối sẽ có các mục tiêu dựa trên cơ sở khoa học vào năm 2027.

Bà Malina Ngai, Giám đốc Vận hành của Tập đoàn A.S. Watson và Giám đốc Điều hành A.S. Watson châu Âu và châu Á cho biết: “Tại A.S. Watson, mục đích của chúng tôi là làm những điều đúng đắn cho khách hàng và cho hành tinh này, hôm nay và mai sau. Bền vững là một cuộc đua khó khăn, cần sự kiên quyết và bền bỉ để vượt qua các rào cản. Chúng tôi không thể thực hiện điều này một mình. Chúng tôi tin rằng việc hợp tác với các nhà cung cấp và khách hàng có thể mang lại tác động lớn hơn.

“Những mục tiêu giảm thải GHG mới là minh chứng cho sự cam kết của chúng tôi để đẩy nhanh những nỗ lực nhằm xây dựng thế giới bền vững dành cho tất cả mọi người. Ngoài các biện pháp chống biến đổi khí hậu, chúng tôi cũng cam kết thực hiện các Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên hợp quốc (UNSDGs), mở rộng phạm vi đến 15 trong tổng số 17 mục tiêu bao gồm sử dụng năng lượng sạch và giới thiệu những giải pháp cho biến đổi khí hậu”, bà Malina Ngai cho biết thêm.

Bắt đầu với các “cửa hàng xanh”

Mô hình “cửa hàng xanh” toàn cầu của A.S. Watson vừa được ra mắt vào tháng 4 để hướng đến những cửa hàng ít giảm thiểu tác động đến môi trường trong ngành bán lẻ. A.S. Watson hy vọng tận dụng quy mô của mình để tăng tốc hướng đến tương lai bền vững.

Đại diện Tập đoàn A.S. Watson cho hay: “Vì 74% lượng khí thải GHG của công ty là do tiêu thụ điện vào năm 2021, nên việc tạo ra các lưới điện hiệu quả cao là ưu tiên hàng đầu của A.S. Watson. Tăng cường hiệu quả sử dụng năng lượng và sử dụng năng lượng tái tạo là hai trọng tâm chính của mô hình cửa hàng xanh” toàn cầu. Để đồng hành cùng sứ mệnh này, một chương trình quản lý năng lượng toàn cầu đã được thành lập từ năm 2014 để kiểm soát các sáng kiến tiết kiệm năng lượng tại địa phương. Hỗ trợ cho sự phát triển của năng lượng xanh cũng quan trọng như việc giảm thiểu khí thải GHG. A.S.Watson đã đạt được 100% điện tái tạo cho các doanh nghiệp của Tập đoàn tại 3 thị trường chính tại châu Âu, bao gồm: Superdrug, Savers, The Perfume Shop, Kruidvat, Trekpleister và ICI PARIS XL tại Anh, Bỉ và Hà Lan. Lượng điện tái tạo hiện chiếm 86% trong danh mục đầu tư của A.S.Watson tại châu Âu”.

Sống xanh cùng với khách hàng

A.S.Watson luôn đi đầu trong việc đề cao và khơi nguồn cảm hứng văn hóa bền vững trong lòng khách hàng. Thông qua việc vận hành các cửa hàng mỗi ngày, A.S. Watson khuyến khích khách hàng lựa chọn các sản phẩm bền vững và một lối sống xanh hơn. A.S.Watson tin rằng The New Beautiful (tạm dịch: Vẻ đẹp mới) không chỉ là về vẻ bề ngoài mà còn là về cách mọi người chăm sóc bản thân, làm những điều tốt cho nhau và cho cả hành tinh này.

Để kỉ niệm Ngày Môi trường thế giới, Watsons dự định ra mắt Trạm Thực tế ảo Bền vững đầu tiên tại các thị trường Hồng Kông, Đài Loan, Thái Lan, Malaysia, Philippines, Singapore, Indonesia, Việt Nam và Thổ Nhĩ Kỳ để đẩy mạnh và khuyến khích khách hàng thay đổi hành vi của bản thân nhằm đóng góp xây dựng nên một hành tinh bền vững. Khách hàng sẽ được trải nghiệm thực tế ảo để giúp họ hiểu hơn về cách họ có thể góp phần vào ngăn chặn biến đổi khí hậu

Bà Malina Ngai kết luận: “Tương lai chính là hôm nay. Là doanh nghiệp đi đầu trong lĩnh vực bán lẻ về sức khỏe và sắc đẹp, chúng tôi muốn dẫn đầu bằng cách làm gương trong việc giảm thiểu tác động lên hành tinh này, tương tác và giáo dục khách hàng, và truyền cảm hứng cho các đối tác để cùng nhau tạo nên thế giới tốt đẹp hơn. Chúng tôi tin rằng mỗi bước đi dù nhỏ hay lớn đề tạo nên tác động đáng kể ở mai sau”.

A.S. Watson đã phát hành Báo cáo Bền vững năm 2021, trong đó nêu rõ những nỗ lực và thành tựu về bền vững. Tập đoàn không chỉ hoạt động để xây dựng những cửa hàng xanh mà còn tạo nên văn hóa bền vững trong và ngoài doanh nghiệp. Chúng ta đang sống trong thời kì bình thường mới, Báo cáo cũng chỉ ra những nỗ lực toàn cầu của A.S. Watson nhằm chống lại đại dịch Covid-19 trong 2 năm vừa qua và cách mà Tập đoàn sẵn sằng mang lại nụ cười cho khách hàng hôm nay và ngày mai.

Để truy cập Báo cáo Bền vững mới nhất, vui lòng nhấn vào link sau:

https://bit.ly/ASW2021SR

Thành lập vào năm 1841. A.S. Watson là doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sức khỏe và sắc đẹp, hoạt động với hơn 16,400 cửa hàng cùng 12 thương hiệu tại 29 thị trường, với 130,000 nhân viên toàn cầu. Về năm tài chính 2021, A.S. Watson ghi nhận doanh thu 22 tỷ đô la. Mỗi năm, A.S. Watson phục vụ hơn 5.5 triệu khách hàng thông qua nền tảng O+O (trực tuyến và ngoại tuyến), cung cấp trải nghiệm mua sắm công nghệ cao dành cho khách hàng. A.S. Watson cũng là thành viên của tập đoàn đa quốc gia nổi tiếng thế giới CK Hutchison Holdings Limited, với 4 mảng kinh doanh chính - cảng và các dịch vụ liên quan, bán lẻ, cơ sở hạ tầng, năng lượng và viễn thông, hoạt động tại hơn 50 quốc gia. Truy cập www.aswatson.com/our-company/o-and-o-strategy/ để biết thêm chi tiết

