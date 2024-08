Hội nghị do ông Nguyễn Ngọc Hè, Phó Chủ tịch UBND, Trưởng Ban Chỉ đạo Nhân quyền TP chủ trì với sự tham dự của 250 đại biểu gồm thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện lãnh đạo, cán bộ theo dõi công tác nhân quyền thuộc các sở, ban ngành thành phố.

Tại Hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè cho biết, thời gian qua Thành phố Cần Thơ đã đạt được những kết quả tốt trong phát triển kinh tế - xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm 2024 tình hình an ninh, trật tự trên địa bàn thành phố tiếp tục được giữ vững ổn định. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 2024, ước tính tăng 5,73% so với cùng kỳ năm trước (quý I tăng 4,68%, quý II tăng 6,74%), giải quyết việc làm cho 34.178 lao động, đạt 67,54% kế hoạch, tăng 22,17% so với cùng kỳ năm 2023. Đời sống dân cư được cải thiện và công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện; chương trình xây dựng nông thôn mới trong những năm qua có tác động tích cực, góp phần nâng cao đời sống người dân khu vực nông thôn, đẩy mạnh phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn.

Ban Chỉ đạo công tác nhân quyền thành phố đã làm tốt vai trò tham mưu Thành ủy, UBND thành phố các giải pháp nhằm ổn định tình hình, quan tâm thực hiện tốt công tác bảo đảm an sinh xã hội, tích cực thực hiện chính sách đối với người có công, mẹ Việt Nam anh hùng, thân nhân các thương binh, liệt sỹ và nhóm người dễ bị tổn thương, yếu thế trong đó trợ giúp xã hội thường xuyên ngoài cộng đồng cho 42.792 đối tượng bảo trợ xã hội với tổng số tiền hàng tháng hơn 24 tỷ đồng, trợ cấp ưu đãi thường xuyên 4.942 đối tượng người có công với cách mạng, xây dựng và tổ chức Lễ bàn giao 30 căn nhà tình nghĩa cho gia đình chính sách, người có công với cách mạng khó khăn về nhà ở.

Các đại biểu đã nghe các báo cáo viên trình bày hai chuyên đề gồm: “Công tác nhân quyền trong tình hình mới” và “thực trạng tình hình hiện tượng tôn giáo mới, “đạo lạ”, “tà đạo” và một số giải pháp công tác thời gian tới”. Hội nghị đã cung cấp những thông tin, kiến thức thiết thực về công tác bảo đảm nhân quyền, qua đó giúp cán bộ ở cấp cơ sở thực hiện tốt hơn nữa công tác bảo đảm, thúc đẩy quyền con người. Qua công tác tập huấn, hướng dẫn việc triển khai thực hiện công tác nhân quyền của các báo cáo viên là tiền đề, cơ sở quan trọng để đề ra các chủ trương, biện pháp khắc phục tạo sự chuyển biến rõ nét trong thời gian tới.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Nguyễn Văn Kỷ, Phó Chánh Văn phòng Thường trực về Nhân quyền khẳng định, nhân quyền là công tác chung của cả hệ thống chính trị, gắn liền với cấp cơ sở do đó cần sự chung tay, phối hợp của các sở, ban, ngành trong bảo vệ, bảo đảm quyền con người; theo đó đề nghị BCĐ Nhân quyền Thành phố Cần Thơ tiếp tục tham mưu xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, giảm nghèo, bảo trợ xã hội, an sinh xã hội, chính sách lao động, việc làm; Ưu tiên chính sách với nhóm dễ bị tổn thương; Bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, quyền cho người dân tộc thiểu số; Chủ động vô hiệu hóa hoạt động lợi dụng vấn đề dân chủ, nhân quyền của các thế lực thù địch, nhất là hoạt động móc nối trong - ngoài, chỉ đạo chống phá Việt Nam vào các thời điểm diễn ra các sự kiện chính trị quan trọng; nắm chắc tình hình, xử lý triệt để các vấn đề liên quan tôn giáo, dân tộc, khiếu kiện, an ninh công nhân không để tạo thành điểm nóng bị các thế lực thù địch lợi dụng chống phá. Đề nghị các sở, ban, ngành nâng cao hơn nữa trách nhiệm trong tổ chức triển khai thực hiện công tác nhân quyền trên địa bàn thành phố, tham mưu kịp thời, có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy hơn nữa công tác bảo đảm quyền con người ở cấp cơ sở.

Kết luận hội nghị, ông Nguyễn Ngọc Hè chỉ đạo đại biểu tham gia có trách nhiệm phổ biến, quán triệt những nội dung, vấn đề được các báo cáo viên gợi mở, đề cập tới cán bộ ở đơn vị, địa phương mình nhận thức rõ, vị trí, tầm quan trọng của công tác nhân quyền, đồng thời xác định những vấn đề trọng tâm, cơ bản để vận dụng làm tốt hơn vai trò tham mưu thực hiện hiệu quả công tác này.