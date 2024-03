Nguồn clip: Quảng Trị 24h

Ngày 14/3, lãnh đạo Đội tuần tra kiểm soát đường bộ cao tốc số 4 (Cục CGST - Bộ Công an) cho biết, liên quan đến clip tài xế ô tô con tạt đầu xe container trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn, đơn vị đã xác định được người điều khiển phương tiện.

Hình ảnh ô tô con do anh C. điều khiển vượt sai qui định được camera hành trình ghi lại. Ảnh cắt từ clip

Cụ thể, người điều khiển ô tô con BKS 51A - 197.xx được xác định là anh H.A.C. (SN 1992, quê huyện Đô Lương, Nghệ An). Sau khi vụ việc được đăng tải lên mạng xã hội, anh C. được cơ quan công an mời lên trụ sở làm việc.

Theo tường trình, ngày 13/3, anh C. cùng đồng nghiệp đi công tác từ Quảng Nam đến Quảng Bình, đồng nghiệp của anh C. là lái chính, sau đó đổi lái.

Khi đến Km58 cao tốc Cam Lộ - La Sơn đoạn vuốt chuyển tiếp từ 4 làn xuống còn 2 làn, anh C. điều khiển ô tô con chuyển sang làn phải để vượt.

“Khi tăng tốc, thấy biển cấm vượt nhưng nhận thấy tốc độ xe container đi chậm nên tôi cố tình vượt ẩu dẫn đến hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ và mất an toàn.

Sau khi có hành vi vượt ẩu, tôi cho xe đỗ ở làn dừng nghỉ để rửa mặt cho đỡ sợ hãi...”, anh C. trình bày.

Tại cơ quan công an, anh C. nhận thức được hành vi và hứa không còn tái phạm.

Với vi phạm nói trên, anh C. bị lập biên bản về hành vi vượt bên phải xe khác trong trường hợp không được phép, mức phạt 5 triệu đồng, tước bằng lái xe 2 tháng.

Như VietNamNet đã thông tin, ngày 13/3, mạng xã hội đăng tải clip trích xuất từ camera hành trình của một xe container với nội dung thể hiện hành vi vượt trái quy định của ô tô con BKS 51A – 197.xx.

Nội dung clip thể hiện, vụ việc xảy ra vào khoảng 7h58 sáng cùng ngày trên cao tốc Cam Lộ - La Sơn (đoạn qua địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế).

Thời điểm trên, xe container đang lưu thông trên làn đường giáp dải phân cách giữa ở đoạn có 4 làn xe. Khi xe container kết thúc đoạn vuốt "cổ chai" chuyển từ 4 làn sang 2 làn, một ô tô con vượt lên bên phải, tạt đầu xe container.

Đoạn clip sau khi đăng tải đã nhận được nhiều ý kiến phản hồi của dư luận, nhiều người cho rằng, hành vi vượt phải sai quy định của lái xe ô tô con không khác gì “tự sát”.