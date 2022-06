Taxi, xe công nghệ chật vật mưu sinh vì 'bão giá' xăng dầu

Trao đổi với PV VietNamNet, ông Nguyễn Việt Linh - Giám đốc truyền thông Be Gruop cho biết, đơn vị có hơn 300 nghìn tài xế ô tô và xe máy nhưng sức ép giá xăng tăng cũng khiến hoạt động của tài xế gặp nhiều khó khăn. Trong khi đó, app không thể tăng giá cước ngay lập tức theo giá xăng vì sẽ ảnh hưởng đến khách hàng. Tuy nhiên, từ ngày 16/6, để hỗ trợ bác tài yên tâm cung cấp dịch vụ cho khách hàng, Be đã hỗ trợ tiếp tục giữ mức giảm chiết khấu dịch vụ beCar lên đến 10% tại TP.HCM, Bình Dương & Đồng Nai, đồng thời tiếp tục bổ sung nâng cao các chương trình thưởng hỗ trợ doanh thu cho tài xế Be nói chung. “Hiện nay, nhu cầu đi lại, vận chuyển của người dân trong giai đoạn kinh tế phục hồi sau đại dịch đang tăng cao. Vào khung giờ cao điểm, khách gặp đôi chút khó khăn trong việc tìm được tài xế là điều không thể tránh khỏi”, đại diện Be Gruop chia sẻ.