Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) xác định tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, là một trong những ngân hàng cổ phần lớn hàng đầu Việt Nam cũng như khu vực châu Á. Theo đuổi chiến lược lấy khách hàng là trọng tâm, Techcombank hiện đang cung cấp các giải pháp tài chính và dịch vụ ngân hàng đa dạng cho hơn 10,8 triệu khách hàng (cá nhân và doanh nghiệp) thông qua mạng lưới điểm giao dịch trên toàn quốc, dịch vụ ngân hàng số dẫn đầu thị trường. Phương pháp tiếp cận hệ sinh thái, hợp tác đối tác của ngân hàng trong nhiều lĩnh vực kinh tế tạo nên sự khác biệt cho Techcombank. Ngân hàng được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HoSE) với mã chứng khoán TCB. Techcombank đã nhận nhiều giải thưởng danh giá từ các tổ chức uy tín trong năm 2022, 2023: - Top 163 Ngân hàng Giá trị nhất Toàn cầu 2023, với giá trị thương hiệu được định giá 1,4 tỉ USD - The Brand Finance. - “Ngân hàng Bán lẻ xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng Bán lẻ Tư nhân xuất sắc nhất Việt Nam” 2023 - The Asian Banker. - “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam - Best Bank in Vietnam” 2022 (năm thứ 3 liên tiếp) – Euromoney. - “Ngân hàng số tốt nhất cho khách hàng tại Việt Nam2022” - Global Finance. - “Ngân hàng Bán lẻ tốt nhất Việt Nam 2022” - The Asian Banking & Finance (ABF). - “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) (năm thứ 3 liên tiếp). - “Nơi làm việc tốt nhất 2022” - Great Place to Work.