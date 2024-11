Trong một cuộc phỏng vấn trên CNBC TV, hôm .../10, CEO Techcombank Jens Lottner khá chắc chắn rằng Techcombank có thể kết thúc năm 2024 ở mức cao hơn nữa, bởi ngân hàng đang có kết quả tăng trưởng rất tốt.

“Trong những năm qua, Techcombank tăng trưởng ở mức 20%. Nửa đầu 2024 chúng tôi đã ở mức 11, 12%, trong khi phần còn lại của ngành ở khoảng 6%”, Jens Lottner nói.

Ngoài Bất động sản, Ông Jens Lottner đồng thời định hướng ngân hàng đầu tư thêm vào lĩnh vực du lịch giải trí trong thời gian tới. Theo phân tích của ông, “tất cả lĩnh vực thường được thúc đẩy bởi tiêu dùng trong nước chú không phải do xuất khẩu Nhiều. Bởi vì theo thời gian, xuất khẩu có thể giảm khi nền kinh tế trong nước ngày càng phát triển".

Giải thích lý do Techcombank đạt được những cột mốc phát triển ấn tượng, Jens Lottner, với thâm niên tư vấn cho nhiều thương hiệu toàn cầu nhấn mạnh sức mạnh của việc dám đặt cược vào công nghệ. “Techcombank đã đầu tư 500 triệu USD để nâng cấp công nghệ, cùng rất nhiều tiền để đầu tư cho dữ liệu của Ngân hàng. Nếu bạn so sánh vị trí của chúng tôi 4 năm trước với vị trí hiện tại về mặt dữ liệu, hoặc so với những tên tuổi quen thuộc, tôi nghĩ có lẽ tiêu chuẩn của chúng tôi không chỉ ở ASEAN mà đã theo chuẩn mực toàn cầu”, ông nói.

Bằng cách kết hợp các tiến bộ vượt trội trong công nghệ như dữ liệu lớn (Big Data), điện toán đám mây (Cloud) và trí tuệ nhân tạo (AI), Techcombank dự đoán được hành vi, nhu cầu trong hành trình tài chính của khách hàng, phát triển các gói sản phẩm phù hợp để tiếp cận đúng khách hàng mục tiêu.

“Điều đặc biệt là Techcombank có thể triển khai AI tạo sinh (Generative AI) và các công nghệ hiện đại khác theo một cách rất khác so với các ngân hàng, vốn đang vận hành hệ thống công nghệ cũ Ngay cả khi làm việc với các tên tuổi lớn trong ngành, Techcombank cũng không cần phải sử dụng thông tin mà họ cung cấp, bởi chúng tôi đã lưu trữ tập trung cả rồi; và chỉ cần kết nối với hệ thống của họ!”, vị CEO nói.

Theo CEO Jens Lottner, Techcombank hiện lưu trữ 5 tỷ điểm dữ liệu mỗi ngày và mỗi khách hàng được định nghĩa bởi khoảng 7.000 thuộc tính; con số này tăng lên hàng ngày. Nhấn mạnh tầm quan trọng của kho dữ liệu Techcombank, ông khẳng định: Chính dữ liệu mang đến hiệu quả lớn nhất, cho phép Techcombank tạo sự khác biệt rõ rệt trong việc cá nhân hóa, cải thiện năng suất và nhiều thành tựu khác, vượt xa công nghệ thông thường.

(Nguồn: CNBC)