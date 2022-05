Techcombank hỗ trợ thiết bị y tế đa chức năng điều trị bệnh nhân Covid-19

Hai thiết bị y tế được Techcombank tài trợ và bàn giao cho bệnh viện bao gồm máy C-Arm di động kỹ thuật số và bàn mổ đa năng có chức năng chụp C-Arm. Đối với các bệnh nhân bị Covid-19 nhưng kèm theo bệnh nền hoặc bị tai nạn, máy C- Arm sẽ hạn chế được rủi ro khi điều trị (vừa điều trị chấn thương tai nạn vừa điều trị Covid-19). Nhờ sự hỗ trợ của các thiết bị này, bệnh nhân được rút ngắn thời gian phẫu thuật, giảm mất máu do tránh phải mổ rộng bóc tách, hạn chế được các tai biến có thể xảy ra, có tính thẩm mỹ cao do không mổ mở, từ đó giúp người bệnh sớm phục hồi, tiết kiệm chi phí điều trị.

Đây là những thiết bị được lắp đặt, bàn giao và đưa vào sử dụng ở đợt cuối cùng hoạt động thiện nguyện của Techcombank trong việc hỗ trợ xây dựng Bệnh viện điều trị Covid-19 hiện đại tại Hoàng Mai (Hà Nội) từ tháng 8/2021. Hưởng ứng lời kêu gọi của Chính phủ, trong thời điểm dịch bệnh bùng phát mạnh tại Hà Nội và nhiều tỉnh thành, Techcombank đã đóng góp 100 tỷ đồng, chung tay xây dựng bệnh viện này.

Ngoài ra, để giúp đỡ các cá nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch, trong năm 2021, Techcombank đã đóng góp gần 425 tỷ đồng dưới nhiều hình thức như: ủng hộ quỹ vắc xin, trang thiết bị y tế, đóng góp xây dựng bệnh viện điều trị Covid-19 cũng như hỗ trợ trực tiếp tới các bệnh nhân và gia đình của họ.

Bên cạnh những đóng góp cho cộng đồng, ngân hàng này cũng chủ động thực hiện tái cấu trúc hơn 11,5 nghìn tỷ đồng dư nợ cho khách hàng. Đồng thời, Techcombank hỗ trợ khách hàng thông qua giảm lãi suất lên tới 600 tỷ đồng trong năm 2021. Hiện tại, Techcombank tăng cường các giải pháp để đồng hành các khách hàng, doanh nghiệp phục vụ sau đại dịch.

Đại diện Techcombank bày tỏ: “Với tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, nâng tầm giá trị sống”, Techcombank không ngừng đầu tư cho dữ liệu - số hóa - nhân tài để mang đến các giải pháp tài chính thiết thực và gia tăng trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng”.

Những nỗ lực của Techcombank đã được sự đánh giá cao của khách hàng, các tổ chức trong nước và quốc tế. Ngân hàng đã được Euromoney trao giải “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2018, 2021; được FinanceAsia vinh danh “Ngân hàng tốt nhất Việt Nam” năm 2020, 2021. Trong quý III/2021, Techcombank đã được trao tặng danh hiệu “Ngân hàng đối tác hàng đầu tại Việt Nam” từ Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB); được HR Asia trao giải “Nơi làm việc tốt nhất tại Châu Á” trong 2 năm liên tiếp. Techcombank cũng là ngân hàng được The Asian Banker vinh danh “Ngân hàng thanh toán xuất sắc nhất Việt Nam” và “Ngân hàng giao dịch được yêu thích nhất Việt Nam”. Gần đây, Techcombank nhận giải “Ngân hàng có nguồn vốn tốt nhất tại châu Á - Thái Bình Dương” của tạp chí Corporate Treasurer.

Techcombank được thành lập từ năm 1993 với mạng lưới gồm 1 trụ sở, 2 văn phòng đại diện và 307 phòng giao dịch trên 46 tỉnh thành. Cổ phiếu Techcombank được niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HoSE) với mã giao dịch TCB. Đây là một trong những ngân hàng cổ phần lớn hàng đầu tại Việt Nam, cung cấp nhiều loại sản phẩm và dịch vụ đa dạng cho hơn 9,6 triệu khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Ngân hàng xác định sứ mệnh: dẫn dắt hành trình số hóa của ngành tài chính, tạo động lực cho mỗi cá nhân, doanh nghiệp và tổ chức phát triển bền vững và bứt phá thành công. Năm 2021, ngân hàng đạt lợi nhuận cao thứ hai và tỷ suất sinh lời trên tổng tài sản cao nhất trong ngành. Thành công này đến từ chiến lược khách hàng là trọng tâm và những nỗ lực không ngừng để nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ qua việc đầu tư vào số hóa, dữ liệu và con người. Techcombank được xếp hạng tín dụng ở mức cao nhất trong số các ngân hàng ở Việt Nam với xếp Ba3, triển vọng Tích cực và là ngân hàng duy nhất chỉ bị hạn chế bởi mức trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia từ Moody’s. S&P xếp hạng Techcombank ở mức BB-, triển vọng Ổn định.

Doãn Phong