Temu, 'tân bình' 2 năm tuổi khiến Amazon phải dè chừng Dù chỉ mới xuất hiện tại Mỹ tháng 9/2022, Temu - nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) của PDD Holdings - đã có những bước tiến thần tốc, khiến các 'ông lớn' như Amazon chú ý.

Temu - nền tảng thương mại điện tử (TMĐT) xuyên biên giới thuộc công ty mẹ PDD Holdings - ra mắt tại Mỹ tháng 9/2022 và nhanh chóng thu hút sự chú ý với mô hình bán hàng giá rẻ, vận chuyển miễn phí.

Nhờ giá cả cạnh tranh, chiến dịch tiếp thị mạnh mẽ và khả năng tối ưu hóa chuỗi cung ứng, Temu đạt được những bước tiến thần tốc, khiến các “ông lớn” lâu đời như Amazon, eBay phải để mắt.

Song, sự trỗi dậy mãnh liệt của ứng dụng mua sắm trực tuyến đến từ Trung Quốc cũng gây ra nhiều lo ngại.

Mỹ tìm cách vá lỗ hổng thuế, kêu gọi điều tra

Temu được cho là tận dụng quy định miễn trừ tối thiểu (de minimis) trong chính sách nhập khẩu. Là một phần của Luật Thương mại Mỹ, hàng hóa dưới 800 USD có thể được nhập khẩu mà không phải chịu thuế, đồng thời ít bị kiểm tra hải quan hơn.

Hầu hết các sản phẩm của Temu có giá trị thấp, từ vài đến vài chục USD nên phần lớn không phải chịu thuế nhập khẩu.

Nó giúp duy trì giá sản phẩm rẻ hơn, cạnh tranh trực tiếp với các nhà bán lẻ trong nước – vốn phải chịu các loại thuế, phí và chi phí vận hành cao hơn - và gây lo ngại cạnh tranh không công bằng.

Temu đang hoạt động tại hơn 80 quốc gia và vùng lãnh thổ. Ảnh: Shutterstock

Nhà Trắng tuyên bố các lô hàng de minimis khiến việc thực thi pháp luật, yêu cầu về sức khỏe và an toàn, quyền sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ, quy tắc bảo vệ người tiêu dùng của Mỹ trở nên khó khăn hơn.

Do đó, chính phủ Mỹ có kế hoạch sử dụng quyền hành pháp để ngăn chặn việc lạm dụng miễn trừ tối thiểu, kêu gọi Quốc hội thông qua luật trong năm nay để cải cách toàn diện de minimis, bảo vệ người tiêu dùng, người lao động và doanh nghiệp địa phương.

Chất lượng sản phẩm và an toàn người tiêu dùng cũng là một vấn đề được đặt ra. Vào tháng 9, hai thành viên của Ủy ban An toàn sản phẩm tiêu dùng Mỹ (CPSC) kêu gọi kiểm tra các biện pháp kiểm soát an toàn và tuân thủ của Temu và Shein, mối quan hệ với người bán bên thứ ba và người tiêu dùng cũng như "bất kỳ tuyên bố nào họ đưa ra khi nhập khẩu sản phẩm”.

Tháng 4/2023, Ủy ban Đánh giá An toàn và Kinh tế Mỹ - Trung (USCC) công bố báo cáo chi tiết về các thách thức mà những ứng dụng Trung Quốc như Temu, Shein đặt ra, bao gồm khai thác lỗ hổng thương mại, quy trình sản xuất, an toàn sản phẩm, sử dụng lao động cưỡng bức, vi phạm quyền tài sản sở hữu trí tuệ.

Châu Á hành động quyết liệt

Tại Hàn Quốc, vào tháng 4, chính phủ đã mở cuộc điều tra các hoạt động thu thập và sử dụng dữ liệu của Temu và AliExpress.

Ông Ko Hak-soo, Chủ tịch Ủy ban bảo vệ thông tin cá nhân, chỉ ra, “có những lo ngại liên quan đến quy định quyền riêng tư tại Trung Quốc và liệu việc bảo vệ dữ liệu có được thực hiện đầy đủ không”.

Ủy ban đã gửi câu hỏi chi tiết đến Temu nhằm xem xét kỹ lưỡng các chính sách xử lý dữ liệu và xác định dữ liệu thu thập được quản lý ở Trung Quốc hay chuyển sang nước khác.

Temu có khoảng 8 triệu người dùng, nằm trong số các ứng dụng mua sắm phổ biến nhất Hàn Quốc sau khi ra mắt tháng 7/2023.

Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông Indonesia Budi Arie Setiadi tuyên bố sẽ không cho Temu cơ hội gia nhập thị trường. Ảnh: Antaranews

Trong khi đó, Indonesia quyết định cấm hoàn toàn Temu để bảo vệ doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ và vừa (MSME) trong nước.

Chính phủ lo ngại các sản phẩm giá rẻ từ Temu sẽ gây tổn hại cho MSME, làm giảm tính cạnh tranh và phá vỡ thị trường.

Isy Karim, quan chức Bộ Thương mại Indonesia, cho rằng mô hình kinh doanh của Temu đi ngược lại với quy định thương mại đòi hỏi có người trung gian hoặc nhà phân phối.

Trang iNews dẫn lời Bộ trưởng Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Budi Arie Setiadi hôm 1/10: “Chúng tôi sẽ không cho Temu cơ hội”, vì cho phép Temu gia nhập thị trường sẽ làm tổn hại kinh tế và xã hội.

Bộ TT&TT Indonesia còn yêu cầu Apple và Google chặn Temu trên các chợ ứng dụng để người dân không thể tải được. Bộ cũng sẽ ngăn chặn việc Temu đầu tư vào các công ty TMĐT địa phương.

Theo Bộ Hợp tác xã và SME, Temu đã 3 lần thử đăng ký hoạt động tại Indonesia nhưng bất thành.

Hàn Quốc và Indonesia đều có chung quan điểm, Temu – với mô hình giá rẻ và bán hàng trực tiếp từ nhà sản xuất – có thể gây ra tác động tiêu cực đến doanh nghiệp và người tiêu dùng nội địa.