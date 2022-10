3 đối tượng đột nhập cướp tại nhà chủ tịch huyện đều mới ra tù

Tối 14/10, Đại tá Nguyễn Văn Bôn, Phó Giám đốc Công an tỉnh Đắk Lắk xác nhận, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ bắt giữ được nhóm đối tượng đột nhập vào nhà một chủ tịch huyện ở Đắk Lắk.

Thông tin từ Đại tá Nguyễn Văn Bôn cho biết, vào khoảng 8h sáng cùng ngày, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được tin báo về việc một nhóm đối tượng đột nhập vào nhà ông V.V.M., chủ tịch UBND một huyện ở tỉnh này.

Chiếc ô tô chở nhóm đối tượng đột nhập vào nhà ông M.

Ngay sau đó, lãnh đạo Công an tỉnh Đắk Lắk đã chỉ đạo lực lượng Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp với Công an thị xã Buôn Hồ nhanh chóng vào cuộc xác minh, truy bắt các đối tượng.

Sau 4 giờ vào cuộc quyết liệt, khoảng 12h cùng ngày, lực lượng công an bắt giữ được một đối tượng liên quan đến vụ việc. Khoảng 1 tiếng sau đó, đối tượng thứ 2 bị bắt giữ. Đến khoảng 16h30, lực lượng công an bắt được đối tượng thứ 3.

"Các đối tượng này đều có tiền án, tiền sự và vừa đi tù về", Công an tỉnh Đắk Lắk thông tin.

Một trong ba đối tượng đột nhập nhà chủ tịch huyện bị bắt giữ (Ảnh: CACC - Dân trí).

Chiều cùng ngày, ông M. cho hay, vụ việc xảy ra vào sáng 14/10. Thời điểm này, ông đang đi làm, chỉ có một mình vợ ông ở nhà.

Theo đó, sau khi đột nhập vào nhà, các đối tượng đã hù dọa. Do đó, trong lúc hoảng sợ, vợ ông M. đã la hét và bỏ chạy ra ngoài. Sau đó, các đối tượng đã lên phòng lấy một số tượng gỗ rồi tẩu thoát.

Ngay sau khi xảy ra vụ việc, gia đình ông M. đã báo với cơ quan công an để vào cuộc, làm rõ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra, làm rõ.

Chí Kiên