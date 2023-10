Ngày 11/10, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thị xã Tân Châu (tỉnh An Giang) cho biết, vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Văn Cường (35 tuổi, ngụ xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, An Giang) về tội Trộm cắp tài sản.

Nguyễn Văn Cường tại cơ quan công an. Ảnh: Nghiêm Túc

Thông tin từ cơ quan điều tra, khoảng 11h ngày 28/9, Cường điều khiển xe máy mang BKS 76K1-150.66 đến TP Châu Đốc tìm người bạn tên Tuấn. Do không có tiền tiêu xài và mua ma túy sử dụng, cả hai rủ nhau trộm cắp tài sản.

Cường điều khiển xe máy chở Tuấn đi đến khu vực ấp Vĩnh Thạnh 2 (xã Lê Chánh, thị xã Tân Châu) thì phát hiện xe máy BKS 67H1 – 109.39 của người dân đang đậu trước sân nhà.

Tại đây, Cường đứng bên ngoài cảnh giới, còn Tuấn lấy trộm xe máy. Đang trên đường tẩu thoát theo hướng về TP Châu Đốc, 2 đối tượng bị lực lượng chức năng và người dân truy đuổi.

Cả hai sau đó bỏ xe chạy trốn. Riêng Cường sau thời gian lẩn trốn trong bụi cỏ vì chịu không nổi nên đã ra đầu thú.

Cơ quan CSĐT Công an thị xã Tân Châu tiếp tục điều tra, làm rõ vụ án; đồng thời, kêu gọi đối tượng liên quan sớm ra đầu thú.