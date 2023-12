Bia Saigon ra mắt phiên bản giới hạn mùa Tết Rồng

Nhận lộc đầu Xuân là một nét đẹp văn hóa mang ngụ ý xin được hưởng chút lộc để có một năm phát tài, phát lộc, bình an và ước mong cho một năm mới với nhiều tốt đẹp sẽ tới, xua tan những điều không may trong năm cũ. Sau một năm đầy khó khăn và biến động, mọi người đều trông đợi một năm Rồng khởi sắc, tươi sáng. Ai cũng mong chờ đón lộc đầu năm để cả năm mới hanh thông, may mắn, phát tài, “đầu xuôi đuôi lọt” với một khởi đầu tốt đẹp, thuận lợi.

Bia Saigon ra mắt bộ sưu tập phiên bản lon bia Rồng giới hạn cho Tết Giáp Thìn 2024. Với hình ảnh Rồng - đại diện cho con giáp chủ đạo của Tết 2024, vừa thân quen với logo Bia Saigon vừa tượng trưng cho sự thịnh vượng và phát đạt, Bia Saigon mong muốn có thể lan tỏa sự thịnh vượng và tài lộc cùng vạn sự hanh thông, như ý trong năm mới này.

Trao lộc đầu năm

Hiểu được tâm lý của người Việt muốn nhận và trao lộc đầu năm để cầu may mắn, thịnh vượng, Bia Saigon phát “lộc Rồng” là 63 bao lì xì với trị giá 4 chỉ vàng 9999 mỗi bao thông qua chuỗi chương trình livestream quay số may mắn “Đón Tết Rồng - Nhân bội lộc” tại fanpage của nhãn hàng. Chương trình bao gồm 8 buổi livestream đếm ngược 63 ngày chào đón Tết Giáp Thìn nói về các chủ đề Tết với các vị khách mời hài hước và nổi tiếng như Lê Dương Bảo Lâm, Cris Phan, Ngọc Phước…

Chương trình hứa hẹn sẽ là điểm đến thú vị, hào hứng và mong chờ mỗi tối thứ 7 trong khoảng thời gian cận Tết để người tiêu dùng cùng nhau giao lưu với nghệ sĩ và có cơ hội nhận lộc may mắn.

Bên cạnh đó, Bia Saigon cũng tri ân hàng nghìn “lộc Rồng” khác đến người tiêu dùng từ các chương trình khuyến mãi dịp Tết này. Hàng nghìn phần quà hấp dẫn như 2 chỉ vàng 9999, xe Honda Airblade, iPhone 15 Pro Max, tiền mặt trị giá 2 triệu đồng hay thẻ nạp điện thoại các mệnh giá sẽ được trao đến tay người tiêu dùng ngay khi mua các thùng bia Bia Saigon Lager, Bia Saigon Export Premium, Bia Saigon Special.

Khi Tết đến Xuân về, người Việt Nam luôn giữ gìn và duy trì phong tục đón lộc đầu Xuân, cầu mong khai xuân với nhiều tài lộc và thịnh vượng. Thông qua các chương trình tri ân khuyến mãi phát “lộc Rồng” cho người tiêu dùng, Bia Saigon mong muốn đề cao văn hóa truyền thống của dân tộc Việt trong mỗi dịp Tết.

