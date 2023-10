Ông Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đại biểu dự hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Hiện nay, Thái Bình là tỉnh đi đầu khu vực trong ứng dụng camera an ninh cho dự án đô thị thông minh và ứng dụng phạt nguội vi phạm Luật Giao thông đường bộ. Hệ thống camera thông minh được đưa vào hoạt động từ tháng 12/2020 gồm 128 camera thực hiện giám sát giao thông, an ninh tại 5 điểm cầu cửa ngõ vào tỉnh, 6 nút giao thông và 18 vị trí quan trọng của thành phố Thái Bình. Sau gần 3 năm triển khai, hệ thống camera thông minh của tỉnh hoạt động bảo đảm ổn định đã góp phần tạo chuyển biến tích cực trên các mặt công tác bảo đảm an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông của tỉnh. Thông qua hệ thống camera thông minh, lực lượng chức năng kịp thời phát hiện, ngăn chặn các tình huống phức tạp xảy ra, rút ngắn thời gian điều tra, xác minh giải quyết các vụ án, vụ việc, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, được quần chúng nhân dân đồng tình ủng hộ. Đồng thời, ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên, tai nạn giao thông được kiềm chế. Mô hình hệ thống camera thông minh của tỉnh đã cho thấy lợi ích, tầm quan trọng và giá trị thực tiễn, được nhiều tỉnh, thành phố quan tâm, đến học tập kinh nghiệm. Đây cũng là một trong các ứng dụng, dữ liệu cơ sở để làm nền tảng triển khai đô thị thông minh, trung tâm điều hành đô thị thông minh của tỉnh thời gian tới, phục vụ các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Tại hội nghị, đại diện đơn vị Viettel đã giới thiệu và trình bày giải pháp Trung tâm giám sát điều hành thông minh, mô hình phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Bà Trần Thị Bích Hằng, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực cố gắng của các đơn vị trong việc đưa ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý nhà nước và phục vụ người dân, đem lại hiệu quả, tạo nên dữ liệu hình thành trung tâm điều hành đô thị thông minh tỉnh Thái Bình.

Lãnh đạo Sở Thông tin và Truyền thông phát biểu tại hội nghị.

Đại diện đơn vị Viettel trình bày giải pháp phục vụ chuyển đổi số và Đề án 06 trên địa bàn tỉnh.

Để hệ thống camera thông minh vận hành, hoạt động ổn định, hiệu quả và chất lượng tốt hơn trong thời gian tới, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Sở Thông tin và Truyền thông thường xuyên kiểm tra, giám sát chất lượng dịch vụ; đơn vị nhà thầu duy trì hệ thống hoạt động ổn định, khắc phục và xử lý sự cố kịp thời, giảm thiểu tối đa thời gian gián đoạn ngay khi phát hiện sự cố, tăng cường tần suất bảo trì bảo dưỡng cho hệ thống.

Công an tỉnh bố trí cán bộ trực tại Trung tâm điều hành 24/24 giờ/ngày để giám sát tình hình trật tự, an toàn giao thông, trật tự xã hội trên tuyến, phát hiện các hành vi vi phạm về giao thông đường bộ và các hành vi vi phạm pháp luật khác, có cơ chế phân quyền, phân cấp tài khoản người dùng bảo đảm an toàn thông tin.

Trên cơ sở giải pháp, mô hình Viettel đã giới thiệu, Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất việc thực hiện phục vụ hiệu quả công tác chuyển đổi số và Đề án 06 của tỉnh theo quy định.

Theo Tú Anh (Báo Thái Bình)