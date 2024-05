Thẻ nội địa (thẻ NAPAS) là thẻ thanh toán do 53 ngân hàng và công ty tài chính Việt Nam phát hành, số thẻ được bắt đầu bằng số 9704 do NHNN cấp. Thẻ nội địa ứng dụng công nghệ chip tiên tiến, được triển khai theo bộ tiêu chuẩn VCCS do NAPAS ban hành, trên cơ sở phù hợp và tuân thủ các quy định tại bộ tiêu chuẩn cơ sở về thẻ nội địa của NHNN và tiêu chuẩn quốc tế EMV. Hiện nay, thẻ NAPAS được chấp nhận thanh toán tại hơn 761 nghìn đơn vị cung cấp hàng hóa dịch vụ có lắp đặt thiết bị chấp nhận thanh toán (POS/ mPOS) của các ngân hàng trên toàn quốc. Ngoài ra, thẻ NAPAS được sử dụng để thanh toán trực tuyến các hóa đơn trên trang thương mại điện tử, trang thanh toán trực tuyến trên Cổng dịch vụ công quốc gia và ứng dụng VNeID... Không chỉ ở trong nước, chủ thẻ NAPAS có thể sử dụng các dịch vụ thanh toán tại Hàn Quốc và dịch vụ rút tiền tại một số quốc gia như Thái Lan, Malaysia, Lào, Hàn Quốc.