Trong những ngày cao điểm chuẩn bị cho chương trình, Đỗ Thành Tín chia sẻ với VietNamNet về liveshow mang ý nghĩa nhân văn.

- Anh có thể nói rõ thêm về ý nghĩa của liveshow nghệ thuật âm nhạc chữa lành "Thanh âm mùa tái sinh"?

Sự kiện sẽ diễn ra vào 12h 12 phút ngày 12/ 12 với sự tham gia của 12 nghệ sĩ cùng 12 nhạc cụ chữa lành.

Là nhà sáng tạo và nhà sản xuất, tôi không dám tự tin đây là một chương trình hay nhất nhưng chắc chắn là chương trình tâm huyết được tạo dựng với sự chuyên môn, yêu thương và lan toả. Đặc biệt, 100% doanh thu sẽ đồng hành cùng các dự án hỗ trợ bệnh nhân của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - BCNV.

Đỗ Thành Tín trong một hoạt động cộng đồng, chia sẻ về chuông xoay.

Trong công việc, tôi may mắn được đồng hành và lắng nghe rất nhiều chia sẻ của nhiều người về việc làm thế nào để kết nối với chính mình và tái tạo được nguồn năng lượng an lành cho cơ thể. Do đó, tôi nghĩ đến việc nên làm gì đó để chia sẻ và lan tỏa nhiều hơn về liệu pháp âm thanh giúp cộng đồng hiểu rõ và có thêm một phương pháp nâng cao chất lượng đời sống tinh thần và nuôi dưỡng Thân-Tâm-Trí của mình.

Liveshow Thanh âm mùa tái sinh được tổ chức vào thời điểm giao mùa cuối năm 2024 với mong muốn giúp người tham gia được trở về kết nối với chính mình và tái tạo nguồn năng lượng mạnh mẽ cho chương mới 2025.

- Trong chương trình kéo dài 120 phút đó, người tham dự sẽ được thưởng thức những gì?

Thanh âm mùa tái sinh với 3 chương. Chương 1 - Xuân Hạ Thu Đông, chương 2 – Hạt bình yên và chương 3 - Mùa tái sinh, tái hiện hình ảnh một nhân sinh trải qua những cung bậc cảm xúc của bốn mùa để đi tìm sự bình yên trong cuộc sống cho bản thân được tái tạo, sinh sôi.

Liveshow có sự kết hợp đặc biệt giữa trống handpan với màn trình diễn của nghệ sĩ handpan Nguyễn Tuấn Việt cùng các học viên của Học viện Anahata Handpan với chuông xoay Himalaya, chuông xoay Crystal, Gong, Infiniti Gong, Ocean Drum, Rainstick, Voice Channeling, Voice Healing,…

- Chuông xoay, handpan… là những nhạc cụ có vẻ khá xa lạ? Việc kết hợp các âm thanh này sẽ mang lại hiệu ứng ra sao?

Bản chất chuông xoay, handpan hay những nhạc cụ thư giãn khác đều có công năng đặc biệt trong việc đưa vào hoạt động chữa lành. Nhưng khi chúng được kết hợp với nhau thật sự rất thú vị!

Trong thời gian học tại nước ngoài về liệu pháp âm thanh, tôi và nghệ sĩ Nguyễn Tuấn Việt may mắn được tiếp cận với nhiều chuyên gia chia sẻ nhiều kiến thức chuyên môn rất hay về liệu pháp âm thanh đa tầng - đó là sự kết hợp giữa nhiều nhạc cụ chữa lành với nhau để tạo ra các tần số, mức sóng âm thanh, rung động và năng lượng mang lại sự thư giãn tuyệt đối cho người trải nghiệm.

Đỗ Thành Tín thị phạm về chuông xoay.

- Chương trình dành toàn bộ doanh thu bán vé cho bệnh nhân ung thư vú thuộc mạng lưới ung thư vú Việt Nam?

Trong một buổi trò chuyện cùng chị Nguyễn Thuỳ Tiên - nhà sáng lập và đồng hành của Mạng lưới ung thư vú Việt Nam - BCNV, tôi được lắng nghe rất nhiều câu chuyện và tấm gương nghị lực của các chiến binh bệnh nhân ung thư vú.

Cách đây khoảng 3 tháng, ba của tôi cũng phát hiện mắc một căn bệnh ung thư ở giai đoạn 1. Hơn ai hết, tôi hiểu rõ và đồng cảm với những bệnh nhân ung thư phải chiến đấu và mạnh mẽ như thế nào để vượt qua nỗi đau đớn mỗi ngày.

Ở liveshow này chúng tôi mong muốn góp phần nhỏ bé vào hành trình đấu tranh với ung thư vú, 100% doanh thu sẽ được hỗ trợ cho các bệnh nhân, giúp họ có thêm động lực để điều trị.