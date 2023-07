Giải Bóng đá nữ Vô địch Thế giới 2023 (FIFA Women's World Cup 2023) sẽ chính thức khai mạc và khởi tranh từ ngày 20/7. Lần đầu tiên trong lịch sử, đội tuyển nữ Việt Nam góp mặt tại một kỳ World Cup.

Cùng với việc theo dõi, ủng hộ các cô gái vàng của Việt Nam xuất quân thi đấu từ ngày 22/7 và thưởng thức các trận so tài căng thẳng giữa những đội bóng nữ mạnh nhất hành tinh, độc giả có thể tìm hiểu thêm câu chuyện xung quanh các cầu thủ nổi tiếng qua một số quyển sách hấp dẫn.

Cuộc đời của huyền thoại sống Megan Rapinoe

Thủ quân đội tuyển Mỹ được xem là tượng đài sống của bóng đá nữ thế giới với hàng loạt thành tích ấn tượng: 2 lần vô địch FIFA Women's World Cup, 1 huy chương vàng môn bóng đá nữ tại Olympic, 4 lần liên tiếp xuất hiện tại các kỳ World Cup. Đây là những thành công mà kể cả các siêu sao bóng đá nam đương thời như Messi, Ronaldo đều phải mơ ước.

Megan Rapinoe là huyền thoại cả trong và ngoài sân cỏ nhờ khả năng ghi bàn, những quả phạt góc đầy nghệ thuật, hoạt động yêu cầu mức đãi ngộ bình đẳng và quyền của người đồng tính cũng như ý thức về phong cách sống.

'One life' là câu chuyện chân thật về huyền thoại sống trong bóng đá nữ. Ảnh: The Beacon.

Trong hồi ký One Life đồng tác giả với nhà văn Emma Brockes, Rapinoe kể về hành trình từ khi đá quả bóng đá đầu tiên vào năm 4 tuổi đến thi đấu ở cấp độ quốc tế trong nhiều kỳ World Cup và Thế vận hội.

Bạn đọc cũng được giới thiệu về con đường công khai giới tính của Rapinoe và ủng hộ quyền bình đẳng trong hôn nhân; tình yêu với ngôi sao bóng rổ Sue Bird; những chấn thương khiến Rapinoe phải rời sân cỏ và quyết tâm đã đưa cô trở lại.

Pha cản penalty lịch sử

My Greatest Save viết về những khoảnh khắc quan trọng trong sự nghiệp thi đấu của Briana Scurry. Cô là một trong những thủ môn xuất sắc nhất mọi thời đại của đội tuyển Mỹ với 2 huy chương vàng Olympic và một lần vô địch World Cup.

Tài năng của Scurry giúp Mỹ giành chiến thắng tại World Cup 1999. Thủ môn này đã cản phá được một quả phạt đền quyết định trong loạt đá luân lưu với Trung Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, Briana Scurry góp phần thay đổi tương lai của môn bóng đá nữ bằng việc trở thành cầu thủ đầu tiên công khai người đồng tính và chia sẻ những khó khăn sau chấn thương não khiến cô phải rời sân cỏ vĩnh viễn.

Hiện nay, phần lớn quy trình xử lý chấn động não và thương tích trong thể thao có được là nhờ sự vận động của Scurry. Sau khi giải nghệ, cô tiếp tục đóng góp cho bóng đá với tư cách trợ lý huấn luyện viên của Washington Spirit.

Briana Scurry và quyển hồi ký của mình. Ảnh: Courtesy of Briana Scurry.

Cuốn hồi ký My Greatest Save kể lại cuộc hành trình đưa Scurry lên đỉnh cao sự nghiệp, những cuộc đấu tranh về tinh thần, cảm xúc, thể chất và tài chính sau chấn thương cùng quá trình chữa trị của cô.

Nữ cầu thủ từng được Time vinh danh

Abby Wambach sở hữu danh sách dài các thành tích và kỷ lục, bao gồm 2 huy chương vàng Olympic, 1 lần vô địch World Cup, được tạp chí Time vinh danh là một trong những người có ảnh hưởng nhất trên thế giới và về thứ 2 trong danh sách cầu thủ ghi nhiều bàn thắng quốc tế nhất trong môn bóng đá, kể cả nữ và nam.

Trang đầu quyển 'Forward' với chữ ký của Abby Wambach. Ảnh: Premiere Collectibles.

Trong cuốn hồi ký Forward, Wambach cho thế giới thấy một phiên bản đa diện và trung thực hơn của chính mình, với tư cách là một người phải vật lộn với nhiều thứ ngay cả khi ở đỉnh cao của sự nghiệp, cuộc đời được định hình và bị tổn hại bởi danh tiếng của bản thân.

Độc giả sẽ thấy những trạng thái khác nhau của Wambach trong Forward và nhận ra rằng bóng đá chỉ là một phần trong câu chuyện. Nếu muốn tìm hiểu về cuộc sống thực và những thử thách của các cầu thủ bóng đá ưu tú nhất thế giới, bạn sẽ tìm thấy điều đó và nhiều hơn nữa trong cuốn sách này.

Sự nghiệp của bình luận viên FIFA Women's World Cup 2023

How (Not) to Be Strong là tự truyện của một cựu cầu thủ nổi tiếng người Anh, hiện là bình luận viên cho nhiều trận đấu sắp diễn ra tại FIFA Women's World Cup 2023.

Alex Scott trải qua sự nghiệp cầu thủ ấn tượng, đặc biệt là cho Arsenal và đội tuyển nữ Anh. Hiện tại cô là một bình luận viên bóng đá nổi tiếng, chuyên đưa tin, bình luận về các trận đấu đỉnh cao, bao gồm kỳ World Cup lần này.

Alex Scott trải lòng về những khó khăn khi trở thành người của công chúng trong lĩnh vực thể thao thông qua tự truyện 'How (Not) to Be Strong'. Ảnh: Century Publishing.

Trong cuốn tự truyện mang suy nghĩ cá nhân sâu sắc, Scott khẳng định rằng đôi khi điều mạnh mẽ nhất là hạ thấp sự cảnh giác và nói chuyện cởi mở về những thách thức của mình.

Từ tuổi thơ khó khăn cho đến sự phân biệt giới tính mà Alex Scott phải đối mặt với tư cách người của công chúng trong lĩnh vực thể thao, cô chia sẻ trở ngại và thành công đã giúp bản thân có được như ngày hôm nay.

Các cô gái vàng của bóng đá Việt Nam đã xuất sắc vượt qua đội tuyển nữ Thái Lan (2-0) và Đài Loan (2-1) ở các trận tranh vé play-off để lần đầu tiên trong lịch sử giành vé tham dự FIFA Women's World Cup 2023. Tại vòng chung kết diễn ra ở Australia và New Zealand từ ngày 20/7 đến 20/8, đội tuyển nữ Việt Nam chung bảng E với các đội bóng hàng đầu thế giới là Mỹ, Bồ Đào Nha và Hà Lan. Trong trận đấu đầu tiên tại FIFA Women's World Cup 2023, tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp tuyển Mỹ vào 8h ngày 22/7, trên sân vận động Eden Park của New Zealand.

