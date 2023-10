Nguồn tin riêng của VietNamNet xác nhận nhạc trưởng Trần Nhật Minh và siêu mẫu Thanh Hằng tổ chức đám cưới cuối tháng 10.

Tối 12/10, một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã hé lộ thiệp cưới của Thanh Hằng. Hôn lễ chính thức diễn ra vào ngày 22/10. Tấm thiệp cưới màu xanh dương thanh lịch, lấy cảm hứng từ thời trang và âm nhạc. Chữ cái đầu trong tên cô dâu, chú rể được thiết kế đan xen tinh tế.

Thiệp cưới sang trọng của siêu mẫu Thanh Hằng.

Đám cưới dự kiến diễn ra riêng tư, kín đáo trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết của cặp đôi. Khách mời được yêu cầu mặc trang phục theo ba gam màu chủ đạo là đen, trắng, pastel. Tuy nhiên, Thanh Hằng vẫn giữ kín dung mạo và gia thế "nửa kia".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chồng sắp cưới của siêu mẫu Thanh Hằng. Anh sinh năm 1981, từng du học tại Magnitogorsk, Liên bang Nga. Năm 2004, Trần Nhật Minh đoạt giải Nhì cuộc thi quốc tế dành cho chỉ huy trẻ tại thành phố Vladivostock, giải Khuyến khích cuộc thi Chỉ huy hợp xướng chuyên nghiệp toàn Nga lần 5.

Nhạc trưởng Trần Nhật Minh

Ông xã của Thanh Hằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng năm 2007. Trần Nhật Minh đang là chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho nhiều dự án âm nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ Việt như: Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo...

Hồi tháng 5, siêu mẫu chân dài 1,12m xác nhận có bạn trai và đã sẵn sàng kết hôn. Ở tuổi 40, cô đang hạnh phúc với mối quan hệ tình cảm và sẽ chọn thời điểm thích hợp để công bố tin kết hôn. Thanh Hằng nhận thấy đã trưởng thành, bản lĩnh về mọi mặt để bước qua giai đoạn mới của cuộc đời.

Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng tổ chức hôn lễ ngày 22/10.

Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018 và hiện là huấn luyện viên của chương trình The New Mentor.

Ngoài làm mẫu, Thanh Hằng diễn trong Những cô gái chân dài, Tuyết nhiệt đới, Mỹ nhân kế. Vai diễn trong Nụ hôn thần chết mang tới cho cô giải Nữ diễn viên điện ảnh được yêu thích nhất 2008 ở giải Mai Vàng.

Siêu mẫu Thanh Hằng sắp lên xe hoa:

Diệu Thu