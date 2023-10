Nguồn tin riêng của VietNamNet xác nhận nhạc trưởng Trần Nhật Minh và siêu mẫu Thanh Hằng sẽ tổ chức đám cưới vào ngày 22/10. Một số bạn bè, đồng nghiệp thân thiết đã hé lộ thiệp cưới của cặp đôi.

Vì bận lịch trình riêng, Tăng Thanh Hà không thể tham dự ngày trọng đại của đàn chị. Nữ diễn viên đã gửi quà mừng cưới và tấm thiệp viết tay gây xúc động.

Chiều 15/10, trên trang cá nhân, Thanh Hằng viết: "Món quà tự tay gói cùng tấm thiệp đầy tình cảm. Xúc động quá! Cảm ơn Tăng Thanh Hà nhiều lắm. Hẹn bữa tối sớm nhất với vợ chồng em".

Thanh Hằng xúc động khi nhận quà cưới và thiệp viết tay từ Hà Tăng.

Trong thư, Hà Tăng chúc phúc cho Thanh Hằng và ông xã - nhạc trưởng Trần Nhật Minh. Cô viết: "Tỷ yêu dấu! Mặc dù không thường xuyên gặp nhau nhưng em luôn dõi theo tỷ trên từng chặng đường. Ngày tỷ chia sẻ tin vui, em cũng rộn ràng trong lòng. Không tham dự ngày trọng đại của tỷ, em thấy tệ quá! Tỷ đừng buồn em nhé! Ôm tỷ một cái thật chặt".

Tăng Thanh Hà chúc đàn chị bước vào hành trình mới đầy ắp tiếng cười, yêu thương và hạnh phúc trọn vẹn. Cô hẹn cặp đôi dùng bữa tối khi sắp xếp được thời gian.

Tăng Thanh Hà và Thanh Hằng gắn bó với nhau nhờ cơ duyên cùng tham gia phim Mỹ nhân kế của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng năm 2013. Sau đó, Tăng Thanh Hà chuyển dần công việc sang kinh doanh, vắng bóng ở các sân khấu giải trí.

Thông tin về đám cưới của siêu mẫu Thanh Hằng và nhạc trưởng Trần Nhật Minh đang thu hút sự quan tâm của người hâm mộ.

Đám cưới của Thanh Hằng và chồng nhạc trưởng dự kiến diễn ra riêng tư, kín đáo trước sự chứng kiến của gia đình, bạn bè thân thiết. Khách mời được yêu cầu mặc trang phục theo ba gam màu chủ đạo là đen, trắng, pastel. Tuy nhiên, Thanh Hằng vẫn giữ kín dung mạo và gia thế "nửa kia".

Trước đó, mạng xã hội lan truyền thông tin, hình ảnh nhạc trưởng Trần Nhật Minh - chồng sắp cưới của siêu mẫu Thanh Hằng. Anh sinh năm 1981, từng du học tại Nga. Ông xã của Thanh Hằng tốt nghiệp Thạc sĩ tại Nhạc viện Tchaikovsky, Moscow chuyên ngành Chỉ huy hợp xướng năm 2007.

Trần Nhật Minh là chỉ huy dàn nhạc tại Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch TP.HCM. Anh từng chỉ đạo âm nhạc cho nhiều dự án âm nhạc nổi tiếng của nghệ sĩ Việt như: Hà Anh Tuấn, Lệ Quyên, Thanh Thảo...

Thanh Hằng sinh năm 1983, hoạt động trong làng giải trí với vai trò người mẫu, diễn viên, nhà sản xuất phim. Cô được khán giả biết đến sau khi đăng quang Hoa hậu Phụ nữ Việt Nam qua ảnh 2001. Cô từng nhiều năm làm host Vietnam's Next Top Model và huấn luyện viên The Face 2018 và hiện là huấn luyện viên của chương trình The New Mentor.

