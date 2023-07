Tờ NetEase đưa tin, A Nhạc (tên nhân vật đã thay đổi), 19 tuổi, ở Thâm Quyến, Trung Quốc, đang hò hét trong buổi biểu diễn của ban nhạc thì đột nhiên đau nhói ở ngực. Nam thanh niên bắt đầu có triệu chứng khó thở và sau đó ngất xỉu. Sự cố xảy ra, anh được mọi người đưa đến Bệnh viện Thâm Quyến.

Sau khi thăm khám, bác sĩ chẩn đoán A Nhạc bị xẹp phổi vì vỡ phế nang do hò hét to. Áp lực đột ngột là nguyên nhân khiến nam thanh niên bị xẹp phổi. Thừa nhận với bác sĩ, chàng trai này cho biết mình hét nhiều và to vì phấn khích khi xem thần tượng biểu diễn.

Hình ảnh chụp X-quang phổi của nam thanh niên bị xẹp. Ảnh: NetEase.

Hiện tại, sức khỏe của A Nhạc dần bình phục sau khi được bác sĩ tiến hành loại bỏ khí thừa và giảm áp lực bên lá phổi bị xẹp.

Xẹp phổi hay tràn khí màng phổi là sự tích tụ không khí bất thường trong khoang màng phổi giữa phổi và thành ngực. Bác sĩ cho biết bệnh này chủ yếu xảy ra ở những người trẻ do hoạt động thể chất với cường độ cao là nguyên nhân chính.

Sau câu chuyện này, bác sĩ đưa ra lời khuyên nếu mọi người cảm thấy đau ngực, khó thở và những khó chịu khác không rõ nguyên nhân sau khi hoạt động mạnh, nên đi khám kịp thời.

Đây không phải là trường hợp đầu tiên bị xẹp phổi khi xem thần tượng biểu diễn. Trước đó, năm 2017, truyền thông phương Tây đưa tin một cô gái trẻ cũng bị tràn khí màng phổi vì hò hét nhiều trong buổi biểu diễn của nhóm nhạc One Direction.

Một số quốc gia khác cũng từng ghi nhận những người bị xẹp phổi khi hát karaoke hoặc tập thể dục buổi sáng. Vì vậy, bác sĩ khuyến cáo mọi người không nên hò hét to hoặc đột ngột để tránh gặp tình trạng tương tự xảy ra.