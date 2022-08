Thanh niên đăng Tiktok xúc phạm người miền Trung bị công an triệu tập

Ngày 12/8, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Mai Xuân Thái, (SN 1982, phường Trương Định, quận Hai Bà Trưng) để điều tra về hành vi giết người.