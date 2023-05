Xuân An Nhà báo

Công an TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương sáng nay (17/5) cho biết, Cơ quan CSĐT vừa bắt giữ khẩn cấp đối với Phan Bá Lĩnh (SN 1985, quê Nghệ An) để điều tra hành vi cướp tài sản.

Phan Bá Lĩnh bị công an khống chế bắt giữ - Ảnh: CACC

Theo điều tra ban đầu của cơ quan công an, vào khoảng 8h ngày 16/5, chị N.T.P (ngụ phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An) ra trước nhà để phơi quần áo thì bị một thanh niên đeo khẩu trang, đội nón lưỡi trai nấp phía sau áp sát, dùng dao kề vào cổ rồi khống chế chị P đưa vào nhà.

Tiếp đó, đối tượng này dùng băng keo bịt mắt, mũi, miệng, trói tay chân của chị P, rồi lấy xe máy hiệu SH, điện thoại di động và 7,5 triệu và tẩu thoát khỏi hiện trường.

Sau khi tên cướp rời đi, chị P đã đến cơ quan công an trình báo.

Lực lượng chức năng xác định được nơi đối tượng lẩn trốn, đến tối cùng ngày đã bắt giữ Phan Bá Lĩnh, di lý về Công an TP Dĩ An để tiếp tục điều tra.

Lĩnh thừa nhận hành vi cướp tài sản. Cơ quan điều tra cũng đã thu hồi được toàn bộ tài sản mà đối tượng cướp của nạn nhân.