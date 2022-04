CSGT Hà Giang tuần tra kết hợp “hoá trang” bắt hàng loạt xe quá tải

Ngày 7/4, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang thông tin, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Công an tỉnh, Phòng CSGT chỉ đạo các tổ tuần tra xử lý nghiêm các xe tải quá tải, chở vật liệu xây dựng để rơi vãi xuống đường.

Các tổ tuần tra chuyên đề đã tiến hành các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát trên tuyến, kết hợp với công tác “hoá trang” kịp thời dừng xe xử lý đối với những xe vi phạm.

CSGT Hà Giang cân xe quá tải

Vào trưa cùng ngày (7/4), tổ công tác do Thiếu tá Phạm Công Thăng, Đội phó Đội TTKS đường bộ, đường Thuỷ, Phòng CSGT Công an tỉnh làm tổ trưởng thực hiện nhiệm vụ tại Km7+900 trên tuyến quốc lộ 4C.

Ngay sau đó, tổ công tác dừng ô tô tải BKS 22C-005.xx do tài xế Sùng Sín M. (SN 1973, ở phường Minh Khai, TP Hà Giang, tỉnh Hà Giang) điều khiển. Sau gần 1 giờ gọi "cứu viện" bất thành, tài xế đã chấp nhận đưa xe vào cân kiểm tra trọng tải.

Những chiếc xe quá tải được CSGT phát hiện trên quốc lộ

Kết quả, ô tô BKS 22C-005.xx vi phạm chở quá tải từ 10 - 30%.

Quá trình tuần tra, tổ công tác phát hiện nhiều xe chở quá tải từ 10 - 30%. Theo Thiếu tá Phạm Công Thăng, quá trình kiểm tra, xử lý đối với các ô tô chở vật liệu xây dựng, CSGT gặp nhiều khó khăn. Chỉ cần dừng 1 xe là tài xế báo cho các xe khác “né” CSGT. Các nhà xe cho người đi cảnh giới, “bám” theo tổ công tác để thông tin cho các lái xe biết.

Phát hiện xe quá tải, công an sẽ tiến hành dừng xe, kiểm tra

Để công tác xử lý đạt hiệu quả cao, tổ công tác tuần tra trên tuyến, không cắp chốt mà “hoá trang".

“Kết quả, từ ngày 1 tháng 3 đến nay, thực hiện cao điểm chỉ đạo của Cục CSGT (Bộ Công an), Công an tỉnh Hà Giang, Phòng CSGT Công an tỉnh đã kiểm tra lập biên bản xử lý 58 trường hợp ô tô chở quá tải trọng, trong đó tập trung vào các hành vi vi phạm như: chở quá tải trọng cho phép, xe tải chở vật liệu xây dựng có che phủ bạt nhưng vẫn để rơi vãi xuống đường….”, lãnh đạo Phòng CSGT Công an tỉnh Hà Giang thông tin.

Quyết Nguyễn