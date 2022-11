Thanh niên trộm xe máy rồi nhắn tin đòi tiền chuộc

Ngày 23/11, Công an phường Hòa Cường Bắc (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) cho biết, đơn vị đã chuyển hồ sơ vụ trộm xe máy cho công an quận tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 20/11, anh N.T.H (trú phường Hòa Thuận Tây, quận Hải Châu) đến công an phường trình báo về việc bị mất chiếc xe máy hiệu Honda Airblade.

Công an làm việc với An. Ảnh: C.A

Anh H. dựng xe trên vỉa hè đường Phan Đăng Lưu từ 16h30. Đến khoảng 20h30 cùng ngày, anh phát hiện chiếc xe đã “không cánh mà bay”.

Chiều 21/11, anh H. nhận được tin nhắn của người lạ về việc chuộc lại xe với giá 9 triệu đồng nên báo cho công an. Khi đối tượng đang nhận tiền từ anh H., công an có mặt mời người này về trụ sở.

Tại cơ quan công an, đối tượng khai tên là Trần Viết Bình An (SN 1992). Ban đầu, thanh niên này liên tục quanh co, chỉ thừa nhận là thấy tin đăng tìm xe mất của anh H. trên Facebook nên muốn giúp đỡ chuộc lại từ người khác.

Tuy nhiên, bằng các biện pháp nghiệp vụ, sau đó An đã thừa nhận chính mình đã thực hiện vụ trộm xe.