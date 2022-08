Gần một tháng qua, trăm đồng hồ cung cấp nước sạch của nhà dân trên các tuyến đường khu trung tâm quận 1 và quận 3 (TP.HCM) bị cạy phá, lấy cắp. Vụ việc không chỉ gây thiệt hại về kinh tế, gây thất thoát nước mà khiến cuộc sống sinh hoạt của nhà dân, hộ kinh doanh bị gián đoạn.

Đồng hồ nước bị kẻ gian lấy cắp khiến nước sinh hoạt bị rò rỉ gây thất thoát, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân

Qua hình ảnh trích xuất camera nhà dân cho thấy kẻ trộm là nam giới, đi xe đạp vào khung giờ khuya đến sáng theo dọc các tuyến đường Nguyễn Thị Minh Khai, Hai Bà Trưng, Lê Thánh Tôn để lấy trộm đồng hồ nước. Người này thường đến khu vực nhà dân vắng người qua lại, mở nắp che rồi tháo đồng hồ nước lắp ngầm trước nhà mang đi.

Phía Công ty Cổ phần Cấp nước Bến Thành (thuộc Tổng công ty Cấp nước Sài Gòn TNHH MTV) cho biết, các đồng hồ bị mất trộm được làm bằng sắt, có độ chính xác cao với chi phí lắp đặt hơn một triệu đồng mỗi chiếc.

Sau khi xảy ra mất cắp, Công ty cấp nước đã đến gắn miễn phí đồng hồ nước mới cho người dân để đảm bảo cung cấp nước. Đồng thời, công ty này cũng có văn bản đề nghị Công an quận 1 và quận 3 hỗ trợ điều tra vụ việc.

Đối tượng đang tháo trộm đồng hồ nước

Trước công trình này, nhiều công trình hạ tầng giao thông đô thị, nhà dân cũng xảy ra tình trạng tương tự.

Hồi đầu tháng 5, dư luận bức xúc vì công trình cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 và TP Thủ Đức vừa khánh thành chưa được bao lâu thì đã xảy ra sự việc hàng chục nắp chắn rác bằng gang trên mặt cầu bị kẻ gian cạy lấy.

Công an vào cuộc, bắt giữ nghi can và khởi tố về tội trộm cắp tài sản. Tại cơ quan Công an, Nguyễn Văn Thái (50 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh) khai do không có việc làm ổn định, thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Trong lúc đi trên cầu Thủ Thiêm 2, Thái nhìn thấy các nắp cống chắn rác của đường ống thoát nước trên cầu có thể bán kiếm tiền nên lợi dụng lúc đêm khuya vắng đã gỡ và bán cho vựa ve chai được hơn 1 triệu đồng.

Đối tượng Thái đã thực hiện tháo gỡ 40 nắp gang chắn rác cầu Thủ Thiêm 2 để bán ve chai lấy tiền tiêu xài

Cùng thời điểm, hàng loạt nắp chắn trên cầu Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh), cầu Bình Phước 1 và 2 (nối quận 12 và TP Thủ Đức) cũng xảy ra mất cắp. Sau đó, ngành chức năng phải thực hiện thay thế các nắp chắn rác và đồng thời sử dụng các biện pháp để ngăn chặn tình trạng trộm cắp này như lắp camera an ninh theo dõi, hàn nối cố định các nắp chắn...

Đại công trình nghìn tỷ cũng không thoát khỏi nạn trộm cắp

Ngay cả những công trình hạ tầng giao thông trọng điểm nghìn tỷ như dự án đường sắt đô thị số 1 (metro Bến Thành- Suối Tiên) có bảo vệ túc trực nghiêm ngặt nhưng vẫn liên tiếp xảy ra tình trạng mất cắp.

Điển hình, ngày 5/7, Công an quận 1 bắt tạm giam Lê Văn Vũ (50 tuổi, ngụ quận 12) để điều tra về tội trộm cắp tài sản. Công an nhận được tin báo ở lối đi bộ số 3, ga Nhà hát Thành phố ở đường Lê Lợi (phường Bến Nghé, quận 1) bị mất trộm giàn giáo di động tự nâng. Đây là thiết bị thuộc gói thầu 1B, Dự án xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1.

Thiết bị Lê Văn Vũ trộm đang phục vụ xây dựng công trình tuyến đường sắt đô thị số 1. Ảnh: CA

Sau khi bị bắt, đối tượng Vũ khai do thiếu tiền tiêu xài nên nảy sinh ý định trộm cắp. Khoảng 2h50 sáng 26/6, Vũ đi đến lối đi bộ số 3 thì thấy 1 giàn giáo di động tự nâng không có ai trông coi nên lấy trộm, giấu ở Công viên 23-9. Đối tượng tháo rời giàn giáo đem bán cho một người phụ nữ thu mua phế liệu với giá khoảng 1,6 triệu đồng/ 184kg. Qua giám định, trị giá tài sản mất cắp hơn 61 triệu đồng.

Cũng thời điểm này tại metro số 1, một đơn vị nhà thầu khác cũng trình báo công an về việc mất cắp vật tư thiết bị đường ray.

Cụ thể, Công ty TNHH xây dựng Chan Chun (nhà thầu thi công đường ray thuộc gói thầu CP3 tuyến metro số 1) khi kiểm tra hiện trường đã phát hiện các khóa kẹp ray hình chữ E bị mất. Ước tính có 13.443 trong tổng số gần 20.200 khóa bị mất.

Khu vực bị mất cắp được xác định là tại công trường từ VD1 đến VD3. Đây đều là những thiết bị chuyên dụng đã được cố đ­­­ịnh trên đường ray. Đến nay, sự việc vẫn trong quá trình điều tra.

Hồi cuối tháng 5, Ban điều hành gói thầu J2 - dự án cao tốc Bến Lức - Long Thành cho biết, đường cáp điện chiếu sáng trên cầu Sông Chà (đoạn qua xã Bình Khánh, huyện Cần Giờ, TP.HCM) bị mất cắp đến hơn 80%.

Trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây điện (Ảnh: V.P)

Chưa hết, gói thầu dự án này còn bị mất 57 tấm lưới chống chói lắp trên dải phân cách, 10 cột chống chói bị tháo dỡ, nắp chắn rác và hàng loạt trụ đèn chiếu sáng bị cạy phá, cắt dây cáp, dây điện...

Phía Ban điều hành gói thầu J2 cho biết, ước tính thiệt hại đến 11 tỷ đồng. Hiện, đơn vị đã báo lên chủ đầu tư, công an địa phương để có hướng xử lý.

Theo Ban điều hành gói thầu J2, nhà thầu đã thuê bảo vệ trực tại các vị trí lên xuống, ra vào tuyến cao tốc nhưng tình trạng mất trộm thiết bị vẫn xảy ra.