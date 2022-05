Thanh tra đầu tư trái phiếu doanh nghiệp tại 8 ngân hàng thương mại cổ phần

Năm 2020, theo đề xuất của Cơ quan An ninh điều tra – Bộ Công an, Cơ quan TTGSNH đã tiến hành thanh tra đột xuất đối với Công ty Tài chính Cổ phần Điện lực về tình hình cấp tín dụng và việc xử lý đối với khoản vay của Công ty TNHH MTV Tháp UBI. Qua thanh tra đã đưa ra kết luận các nội dung theo kiến nghị của Cơ quan An ninh điều tra.

Năm 2021, theo chỉ đạo của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, cơ quan này cũng tiến hành thanh tra đột xuất Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh Hậu Giang và Quỹ tín dụng nhân dân thị trấn Nông trường Mộc Châu