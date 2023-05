Ngày 25//5, trao đổi với P.V VietNamNet, ông Vũ Văn Hưng, Chủ tịch UBND TP Buôn Ma Thuột, cho biết, các cơ quan của thành phố đang tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ các hạng mục, công trình xây dựng trái phép trên đất nông nghiệp trong trang trại ngựa của Công ty Đoàn Thành (thôn 8, xã Cư Êbur).

Trước đó, hồi giữa tháng 4, UBND TP.Buôn Ma Thuột ra quyết định cưỡng chế những công trình trái phép tại khu trại ngựa này, nhưng chủ doanh nghiệp có đơn xin tự tháo dỡ.

Tuy nhiên, tới ngày 15/5, việc tháo dỡ không hoàn thành nên cơ quan chức năng và xã Cư Êbur quyết định tiến hành cưỡng chế, dự kiến hoàn tất vào ngày 20/5.

Theo ông Hưng, lý do công việc kéo dài so với thời gian quy định là do nhiều hạng mục nhà gỗ phía Công ty Đoàn Thành tiếp tục xin tự tháo dỡ.

"Việc này được chính quyền đồng ý nhằm tránh thiệt hại thêm cho người dân", ông Hưng giải thích.

Tháo dỡ căn nhà gỗ sai quy định. (Ảnh: HD)

Theo ghi nhận, tại khu du lịch Đoàn Thành, nhiều hạng mục như, đường, nền nhà, hồ bơi.. đã được chính quyền địa phương cho máy cào lên.

Riêng hạng mục các căn nhà gỗ đang được phía Đoàn Thành thuê người đến tháo dỡ. Công việc này cơ bản sắp hoàn thành.

Hệ thống nhà gỗ của Công ty Đoàn Thành tại đây ước tính có giá trị khoảng 5 tỉ đồng.

Ông Đoàn Ngọc Vỹ (chủ trang trại ngựa) cho biết, do thiếu hiểu biết pháp luật nên xây dựng công trình không đúng quy định (trên đất nông nghiệp).

Một con đường nội bộ bị máy đào lên. (Ảnh: HD)

Theo tìm hiểu của PV VietNamNet, cuối năm 2022, trang trại ngựa Đoàn Thành bắt đầu triển khai trên diện tích khoảng 4 ha tại xã Cư Êbur, TP Buôn Ma Thuột.

Trang trại ngựa Đoàn Thành được xây dựng nhằm mục đích nhân giống và cho những người yêu động vật đến tham quan.

Tuy nhiên, Công ty Đoàn Thành đã cho xây dựng nhiều hạng mục như nhà gỗ, đường nội bộ, hồ bơi... Sau đó quảng cáo các dịch vụ ẩm thực, vui chơi giải trí và mở cửa đón khách, thu vé.

Ngày 5/12/2022, UBND xã Cư Êbur đã phát hiện lập biên bản vi phạm hành chính và báo cáo UBND TP. Buôn Ma Thuột. Ngày 13/1/2023, UBND TP.Buôn Ma Thuột kiểm tra và xử phạt ông Đoàn Ngọc Vĩ (chủ trang trại ngựa Đoàn Thành) 11,5 triệu đồng vì tự ý xây dựng 8 công trình trái phép.

Ngoài ra, cơ quan chức năng còn yêu cầu ông Vĩ phải khắc phục hậu quả, tự nguyện tháo dỡ các công trình xây dựng trái phép trong vòng 10 ngày. Nhưng, ông Vĩ không tự nguyện tháo dỡ khiến cơ quan chức năng phải cưỡng chế.