Ngày lễ Thất tịch tại Nhật Bản được gọi là lễ Tanabata. Vào ngày này, người Nhật sẽ viết mong ước của mình vào những mảnh giấy đầy màu sắc Tanzaku rồi treo lên cành trúc trước cửa nhà để cầu mong may mắn, vụ mùa bội thu và sự thịnh vượng. Các bạn trẻ tới các đền thờ để cầu nguyện, mong tìm được ý trung nhân.

3. Ngày Thất tịch nên và không nên làm gì?

Ở Việt Nam, ngày Thất tịch thường được gọi là ngày ông Ngâu bà Ngâu. Vào ngày này, giới trẻ sẽ tham gia một số hoạt động.

Những việc nên làm:

- Đi chùa: Ngày lễ Thất tịch, nhiều người đến chùa cầu bình an, may mắn cho bản thân và gia đình. Những người độc thân đi chùa vào ngày này để cầu duyên, mong muốn sớm gặp được người như ý, hay mong cầu tình yêu thuận lợi, may mắn.

- Làm việc thiện: Ngày Thất tịch có ý nghĩa tâm linh khá lớn nên bạn có thể làm những việc thiện, giúp đỡ mọi người nếu có thể để tăng thêm phúc phần.

- Thả đèn lồng: Thả đèn lồng cũng là hoạt động mà giới trẻ thích làm trong ngày Thất tịch. Những cặp tình nhân thả đèn lồng để mong ước có một tổ ấm lâu dài. Người độc thân gửi gắm vào đèn lồng lời nguyện cầu sớm gặp được người thương.

- Tặng quà: Nhiều bạn trẻ chọn tặng quà cho người thương vào ngày Thất tịch để bày tỏ tình cảm, thể hiện tình yêu.

- Ăn chè đậu đỏ: Ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch vốn là phong tục ở Trung Quốc nhưng gần đây phổ biến rộng rãi ở nhiều nước châu Á. Dù không mấy tin tưởng vào việc ăn chè đậu đỏ sẽ “thoát ế”, giới trẻ vẫn hưởng ứng, rủ nhau.

Giới trẻ thường rủ nhau ăn chè đậu đỏ vào ngày Thất tịch. Ảnh: Tú Trang

Những việc không nên làm:

- Không tổ chức đám hỏi, đám cưới: Ngày lễ Thất tịch bắt nguồn từ sự tích Ngưu Lang - Chức Nữ chỉ được gặp nhau vào mùng 7/7 âm lịch, đoàn tụ chưa được bao lâu đã phải xa cách, mang theo nhiều nhung nhớ. Vì vậy, nhiều người quan niệm rằng ngày này không may mắn để tổ chức đám hỏi, đám cưới.

- Không xây nhà, mua xe: Ngày lễ Thất tịch thường có mưa ngâu, gây khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thi công nhà cửa. Ngoài ra, theo quan niệm dân gian, tháng 7 âm lịch còn là tháng cô hồn, thời điểm ma quỷ được thả tự do, đến nhân gian quấy phá. Do đó, nhiều người kiêng làm việc trọng đại, bỏ ra số tiền lớn như xây nhà, mua xe.

- Không làm việc xấu: Lễ Thất tịch là ngày có ý nghĩa về mặt tình cảm. Vậy nên, trong ngày này, mọi người nên làm nhiều việc thiện để tích phúc.

Ngoài ra, theo dân gian, không làm việc xấu trong ngày Thất tịch sẽ giúp con đường tình duyên của bạn may mắn, thuận lợi hơn.