Cuốn Tạo ảnh hưởng bằng đắc nhân tâm (NXB Trẻ phát hành) được chia thành nhiều chương, mỗi chương số nguyên khai thác các khía cạnh khác nhau của nghệ thuật thuyết phục, từ giao tiếp hàng ngày đến chiến lược trong kinh doanh và lãnh đạo. Các chương phân số như 1/2, 3/4 tập trung vào một chủ đề cụ thể.

Tác giả Zoe Chance nhấn mạnh tầm quan trọng của việc hiểu và sử dụng cảm xúc trong thuyết phục. Kết nối chân thành với cảm xúc đối phương hiệu quả hơn việc chỉ dựa vào lý trí và logic. Khả năng đồng cảm và thấu hiểu cảm xúc không chỉ mở ra cơ hội thuyết phục hiệu quả mà còn giúp xây dựng niềm tin bền vững để duy trì mối quan hệ lâu dài.

Sách giới thiệu khái niệm "ảnh hưởng vô hình" - chiến lược dẫn dắt mà không áp đặt. Bằng cách hiểu rõ động cơ và nhu cầu của đối phương, chúng ta có thể đưa ra những lời khuyên phù hợp, giúp họ tự làm chủ để đưa ra quyết định của bản thân.

"Tạo ảnh hưởng bằng đắc nhân tâm" của nữ tác giả Zoe Chance. Ảnh: Sơn Trà

Thông điệp chính của sách là: trước khi thuyết phục người khác, cần hiểu rõ bản thân. Zoe Chance tin rằng nắm bắt được giá trị, niềm tin và động lực của mình, quá trình giao tiếp sẽ mạnh mẽ và chân thật hơn, giúp quá trình thuyết phục hiệu quả hơn và mang lại cuộc sống trọn vẹn, ý nghĩa.

Bên cạnh lời nói, lắng nghe cũng rất quan trọng. Khi lắng nghe chân thành, đối phương sẽ cảm thấy được tôn trọng và dễ chấp nhận quan điểm hơn. Lắng nghe là kỹ năng và nghệ thuật tinh tế, giúp nâng cao khả năng tiếp cận và chinh phục tâm trí người khác.

Cuốn sách lồng ghép trải nghiệm thực tế, nhằm làm rõ các khái niệm và kỹ thuật, từ đàm phán kinh doanh đến các tình huống giao tiếp hàng ngày, giúp nhận diện và đối phó với những kẻ thao túng, trang bị cho người đọc kiến thức cần thiết để bảo vệ trước những tác động tiêu cực.

Trích đoạn trong sách "Tạo ảnh hưởng bằng đắc nhân tâm". Ảnh: Sơn Trà

Adam Grant - tác giả cuốn sách bán chạy Think again - nhận xét: “Đây là cuốn sách hấp dẫn về khoa học thuyết phục. Nghiên cứu của Zoe Chance không chỉ trang bị kỹ năng thuyết phục mà còn giúp giảm lo lắng về việc bị từ chối."

Hay Seth Godin - tác giả cuốn This is marketing và The practice - nhận định: “Cuốn sách trao cho người đọc một trọng trách. Một khi đã học được những kỹ năng tạo ảnh hưởng, trách nhiệm của bạn là sử dụng chúng để làm những việc có ý nghĩa cho những người quan tâm đến điều đó, để đóng góp và khiến mọi thứ tốt đẹp hơn”.

Tạo ảnh hưởng bằng đắc nhân tâm là tác phẩm cần thiết cho những ai muốn cải thiện kỹ năng thuyết phục và tạo ảnh hưởng. Dù là doanh nhân, lãnh đạo hay chỉ muốn nâng cao quan hệ cá nhân, cuốn sách sẽ trang bị công cụ sắc bén và kiến thức để đạt được thành công trong giao tiếp và cuộc sống.

Zoe Chance là một nhà nghiên cứu, giảng viên và tác giả người Mỹ, chuyên về lĩnh vực thuyết phục, tâm lý học hành vi và nghệ thuật tạo ảnh hưởng. Cô hiện đang giảng dạy tại Trường Quản lý Yale (Yale School of Management), nơi cô phụ trách khóa học về thuyết phục. Bằng kiến thức sâu sắc về tâm lý học, Zoe Chance đã giúp nhiều doanh nhân, nhà lãnh đạo và cá nhân hiểu rõ hơn về cách tác động đến suy nghĩ và hành động của người khác.

Trước khi trở thành giảng viên, Zoe Chance có kinh nghiệm làm việc tại Procter & Gamble trong lĩnh vực tiếp thị. Tạo ảnh hưởng bằng đắc nhân tâm là một tác phẩm nổi bật của cô, kết hợp nghiên cứu khoa học và kinh nghiệm thực tế, mang đến cho người đọc các chiến lược thuyết phục hiệu quả và tạo ảnh hưởng một cách tự nhiên.