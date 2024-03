Vào ngày 13/3, chị C. đến chi nhánh ngân hàng ở huyện Quảng Hòa để thực hiện giao dịch chuyển 16 triệu đồng. Quá trình xem hồ sơ, nhân viên ngân hàng phát hiện chị C. có biểu hiện lo lắng, hoang mang.

Nghi vấn chị bị lừa đảo, chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng nên giao dịch viên đã nhanh chóng liên hệ Công an huyện Quảng Hòa để vào cuộc hỗ trợ.

Quá trình trao đổi với lực lượng Công an, chị C. cho biết: Cách đây hai ngày có đối tượng dùng mạng xã hội Facebook tên "John Patrick" nhắn tin đến chị và nói có một món quà giá trị lớn sẽ gửi từ nước ngoài về để tặng. Đối tượng này nói chị C. phải chuyển 16 triệu đồng để làm thủ tục thông quan hàng hoá.

Sau khi nghe chia sẻ của chị C., lực lượng Công an huyện Quảng Hòa khẳng định, đây là hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản qua mạng. Thủ đoạn này đã được Bộ Công an và Công an huyện Quảng Hòa tuyên truyền nhiều trong thời gian qua. Sau khi được lực lượng chức năng giải thích, chị C. đã dừng việc giao dịch.

Chị C. (ngồi giữa) được lực lượng chức năng giải thích về thủ đoạn lừa đảo qua mạng. Ảnh: LN

Tài khoản Facebook có tên John Patrick nhắn tin, lừa đảo chị C. Ảnh: LN

Chị C. cho biết bản thân quanh năm làm ruộng, gia đình rất khó khăn. Khi biết được nhận phần quà có giá trị lớn nên đã không để ý mà tin lời các đối tượng lừa đảo.

"16 triệu đồng với gia đình tôi là khoản tiền rất lớn, phải làm lụng rất vất vả mới tích cóp được. Tôi thật sự may mắn khi được ngân hàng và công an hỗ trợ, nếu không tôi thật sự suy sụp", chị nói.

Qua vụ việc trên, Công an huyện Quảng Hòa khuyến cáo người dân nâng cao ý thức cảnh giác trước những thủ đoạn lừa đảo tinh vi của các đối tượng tội phạm trên không gian mạng. Khi thấy dấu hiệu nghi vấn thì thông báo ngay cho cơ quan công an nơi gần nhất để phối hợp ngăn chặn, xử lý.