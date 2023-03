Ngày 29/3, VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho biết đã phê chuẩn các quyết định thay đổi quyết định khởi tố bị can đối với ông Đào Hồng Đức (57 tuổi, Giám đốc Trung tâm đăng kiểm tàu cá - Tổng cục Thủy sản) cùng 4 bị can khác.

Theo đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu thay đổi tội danh từ "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" sang tội “Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, theo khoản 3 Điều 356 BLHS (khung hình phạt từ 10 - 15 năm tù) đối với ông Đức và 4 bị can.

4 bị can gồm: Nguyễn Vũ Hà (45 tuổi, trưởng phòng); Nguyễn Quốc Công (35 tuổi, đăng kiểm viên) - Trung tâm đăng kiểm tàu cá và Nguyễn Đức Hoàng (56 tuổi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản); Đinh Cao Thượng (43 tuổi, Phó Trưởng phòng Quản lý nghề cá và Cơ sở dịch vụ hậu cần nghề cá) - Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

Theo VKSND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, sau khi đánh giá toàn bộ tài liệu, chứng cứ của vụ án, các cơ quan tiến hành tố tụng xác định các bị can trên thực hiện hành vi mang yếu tố lỗi cố ý, có mục đích vụ lợi theo quy định tại khoản 7 Điều 3 Nghị quyết 03/2020/HĐTP, ngày 30/12/2020 của Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao hướng dẫn xử lý các tội phạm tham nhũng chức vụ, nên đưa ra quyết định thay đổi tội danh như trên.

Bị can Nguyễn Đức Hoàng và Đinh Cao Thượng nghe quyết định khởi tố, lệnh bắt tạm giam, hôm 13/2. Ảnh: VKS

Trước đó, cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã khởi tố bị can, bắt tạm giam 5 bị can trên về tội "Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng", theo quy định tại khoản 3 điều 360 BLHS (khung hình phạt từ 7 - 12 năm tù).

Đây là kết quả trong quá trình mở rộng điều tra vụ án Lê Minh Xuân cùng đồng phạm Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Mua bán hóa đơn và Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng.

Hồ sơ điều tra bước đầu xác định, khoảng cuối năm 2020, Đào Hồng Đức, Nguyễn Vũ Hà và Nguyễn Quốc Công là lãnh đạo, công chức Trung tâm đăng kiểm tàu cá thuộc Tổng cục Thủy sản, cùng với Nguyễn Đức Hoàng và Đinh Cao Thượng trong quá trình thực hiện chức năng, nhiệm vụ quản lý Nhà nước về hoạt động giám sát, thi công, kiểm tra, thẩm định, cấp giấy tờ pháp lý và giải quyết hồ sơ ngân sách Nhà nước chi hỗ trợ đóng mới tàu cá cho ngư dân đã không thực hiện đầy đủ chức trách, nhiệm vụ đối với tàu cá BV-91098-TS và tàu cá BV-91099-TS.

Các tàu này còn đang trong giai đoạn thi công, chưa hoàn thiện nhưng các bị can trên vẫn cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật tàu cá, sổ đăng kiểm tàu cá, giấy chứng nhận đăng ký tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản… dẫn đến ngân sách nhà nước chi hỗ trợ cho ngư dân theo Nghị định số 17/2018/NĐ-CP sai quy định, gây thiệt hại số tiền hơn 15 tỷ đồng.

Ngoài ra, cũng cùng thời điểm và sai phạm tương tự, các bị can còn gây thiệt hại gần 20 tỷ đồng ngân sách nhà nước chi hỗ trợ cho 3 tàu cá khác.

Vụ án vẫn đang được tiếp tục mở rộng điều tra.