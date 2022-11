Thầy giáo ngày bé học dốt, nay thích dạy học trò bị cho là dốt

Nhìn nhận "học yếu là một nỗi đau khó xóa nhòa trong kí ức tuổi thơ của các con sau này", thầy Nguyễn Đức Quang - nhà sáng lập và điều hành trường Spring Hill (Trường Đồi) - cho rằng vấn đề của học sinh yếu là do phần lớn là ý thức thái độ chưa nghiêm túc với việc học hoặc/và do sự tự ti khi mất gốc kiến thức môn học.

VietNamNet giới thiệu bài viết của thầy Nguyễn Đức Quang (nội dung thể hiện góc nhìn, quan điểm của tác giả).

Thầy Nguyễn Đức Quang - tác giả bài viết

Thú thật là hồi cấp 1 và cấp 2, tôi học dốt cực kì. Lí do dốt: một phần là do não tôi là não mơ mộng thích văn học chứ không học logic sớm được, nhưng một phần lớn là do giáo viên hồi đó không làm thế nào giúp trẻ con học được.

Lên cấp 3, tôi tự học hoàn toàn và học cực giỏi các môn tự nhiên mà tôi yêu thích. Hồi đó, nghĩ lại, đúng là ông thầy dạy môn Hóa học cấp 2 của mình lạ thật, dễ ợt thế này mà hồi lớp 8 lớp 9 ông ấy đứng lớp dạy chả một đứa nào hiểu bài. Ông thầy càng cố giảng thì lớp càng hoang mang, đứa nào cũng sợ môn Hóa, mỗi ông thầy không sợ nhưng thực ra ông thầy cũng chả hiểu gì nên không tài nào giảng được bài cho học sinh hiểu và bớt dốt.

Mang theo trong mình nỗi đau học dốt cấp 1 và 2 đó nên khi làm trường học, tôi chỉ chọn dạy các lớp yếu nhất. Các lớp giỏi thì để giáo viên khác dạy, vì học sinh giỏi rồi thì dễ dạy lắm, thậm chí không cần dạy vẫn giỏi.

Dạy các lớp yếu thực ra là rất thú vị vì có nhiều kịch tính và cảm xúc, mình dễ được thăng hoa. Học sinh khi còn yếu thì không phải là do ngu dốt đâu, điển hình là tôi đấy, cấp 1, 2 học yếu lên cấp 3 học giỏi xuất sắc và cứ thế giỏi mãi tới hết tiến sỹ thì thôi giỏi.

Vấn đề của học sinh yếu là do phần lớn là ý thức thái độ chưa nghiêm túc với việc học hoặc/và do sự tự ti khi mất gốc kiến thức môn học.

Học sinh yếu cần được dạy đúng trình độ, hạ thấp nội dung bài học xuống để các con cảm nhận được sự thành công trong từng bước học tập. Học sinh yếu cần cổ vũ động viên và cần kỉ luật để tạo ra một môi trường học tập có ấm có lạnh, có mềm có cứng, có yêu thương và có cả kỉ luật.

Chỉ cần cảm được các con là sẽ có hướng tác động phù hợp để giúp các con bớt yếu dần. Mỗi ngày từng con tiến bộ hơn bản thân con của ngày hôm qua đã là thành công lắm rồi.

Tôi rất thích dạy các lớp yếu vì tôi hiểu các con rất cần tôi. Học yếu là một nỗi đau khó xóa nhòa trong kí ức tuổi thơ của các con sau này. Đứng lớp dạy các lớp học yếu cũng chính là tôi tự chữa lành cho tôi những tổn thương trong kí ức tuổi thơ của tôi vậy.

Không một học sinh nào học yếu, chỉ có học sinh chưa được giúp đúng cách và đủ liều lượng, đủ thời gian mà thôi.

Nguyễn Đức Quang (Nhà sáng lập và điều hành trường Spring Hill - Trường Đồi)