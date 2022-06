Thầy Phan Khắc Nghệ: 'Tôi và 2 người bị bắt không liên quan đến nhau'

Liên quan đến việc Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự "Lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ" xảy ra tại Bộ GD-ĐT. Trong đó khởi tố bị can, ra lệnh bắt tạm giam đối với bà Phạm Thị My (59 tuổi, nguyên giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội) và khởi tố bị can, áp dụng biện pháp ngăn chặn, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Bùi Văn Sâm (73 tuổi, nguyên giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội).

Bà Phạm Thị My, làm Tổ trưởng Tổ ra đề môn Sinh học trong kỳ thi Tốt nghiệp THPT năm 2021, còn ông Bùi Văn Sâm thành viên của Tổ Thẩm định.

Ngay sau kỳ thi, thầy giáo Phan Khắc Nghệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh bị "tố" đề thi dạy ôn thi của thầy Nghệ, giống đề thi chính thức của Bộ GD-ĐT đến trên 80%.

Trao đổi với VietNamNet, thầy Phan Khắc Nghệ cho biết: "Tôi và hai vị bị bắt, khởi tố về vụ lộ đề thi không liên quan đến nhau. Tôi chỉ trao đổi chuyên môn với cô Phạm Thị Hà My, giới thiệu đề thi thử, còn những nội dung trao đổi đó không liên quan đến đề thi chính thức".

Thầy Phan Khắc Nghệ (Ảnh NVCC)

Thầy Nghệ cho biết vài năm trước, thầy và bị can Phạm Thị Hà My cùng nằm trong ban ra đề thi đại học môn Sinh. "Tôi nằm trong Ban ra đề thi từ năm 2010-2017, sau đó tôi nghỉ. Trong khoảng thời gian trước đó, cô My cũng trong Ban ra đề nên quen biết nhau. Năm 2021, tôi chỉ trao đổi vấn đề chuyên môn. Nếu trao đổi nội dung liên quan đề thi thì phức tạp rồi", thầy Nghệ nói.

Trước câu hỏi nếu biết cô Phạm Thị Hà My nằm trong ban ra đề thi thì cô My có được trao đổi chuyên môn với các giáo viên khác không? Thầy Nghệ cho biết: "Tôi không biết cô Hà My nằm trong ban ra đề thi môn Sinh năm 2021. Tôi nghĩ nếu nằm trong ban ra đề thi thì vẫn có thể trao đổi vấn đề chuyên môn, cấm trao đổi liên quan đến đề thi chính thức thôi".

Cũng theo thầy Nghệ, hồi tháng 3, Bộ Công an đã triệu tập thầy ra làm việc. "Tôi ra làm việc với Bộ Công an hai ngày, họ yêu cầu tôi giải trình tất cả những vấn đề họ băn khoăn. Từ đó đến nay không thấy thông tin gì từ Bộ Công an nữa".

Hình ảnh thầy Nghệ giảng môn Sinh trong một buổi học trực tuyến (ảnh cắt từ clip)

Trước đó, sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2021, thầy Đinh Đức Hiền, giáo viên môn Sinh học tại Hệ thống giáo dục Học mãi (Hà Nội), đưa ra bằng chứng cho thấy nội dung ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ, Phó hiệu trưởng Trường THPT chuyên Hà Tĩnh giống đề thi chính thức của Bộ Giáo dục và Đào tạo đến trên 80%.

Bộ GD-ĐT đã thành lập tổ công tác liên ngành xác minh thông tin. Tổ chuyên gia khi đó nhận định, dựa trên các tư liệu cho thấy có nhiều điểm bất thường. Theo đó, khi đánh giá số câu hỏi trùng và khác nhau giữa đề thô được chọn, đề duyệt chốt với nội dung ôn tập của thầy Phan Khắc Nghệ cho thấy, các câu hỏi trong 4 mã đề thô được chọn với các câu hỏi xuất hiện trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ có sự trùng lặp rất lớn.

Đánh giá câu hỏi trong 4 mã đề duyệt chốt với các câu hỏi xuất hiện trong nội dung ôn tập của thầy Nghệ cho thấy, trong tổng số 40 câu của từng mã đề có.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Thiện Lương