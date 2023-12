Nếu bạn đang tìm kiếm một cuốn sách khác lạ với logic thông thường, đưa ra vô số quan điểm hoàn toàn đối lập với những gì chúng ta đang nghĩ, khiêu khích tư duy, thách thức nhận thức truyền thống về chủ đề người phụ nữ, thì đó phải là The Book of Woman của Osho.

Nếu bạn muốn tìm kiếm một cuốn sách mà dường như bất cứ câu nào cũng có thể trở thành một câu quote hùng hồn thì đó tiếp tục là The Book of Woman.

Nơi nữ tính thăng hoa

Theo góc nhìn độc lập của mình, Osho nhấn mạnh nữ tính không phải là điểm yếu. Ông kêu gọi phụ nữ thừa nhận và đánh giá cao cá tính của mình, khuyến khích loại bỏ những khuôn mẫu xã hội đang hạn chế danh tính của họ. Osho tôn vinh những khía cạnh nguyên thủy đó là bản năng, trí thông minh cảm xúc, trực giác độc đáo của phụ nữ và coi đó là cội nguồn của sức mạnh, sự sáng tạo.

"Phụ nữ là một bí ẩn, một bí ẩn hoang dã. Cô ấy không phải là một sinh vật logic, lý trí. Cô ấy không có ý định như vậy". Phụ nữ cần phải khám phá thế giới nội tâm, nhận ra rằng vẻ đẹp thực sự nằm ở bản chất của họ chứ không phải ở sự công nhận đến từ bên ngoài.

Với vấn đề tình dục, tác giả khuyến khích quan điểm về tình dục như một hành động tự nhiên và thiêng liêng, không bị ràng buộc bởi những kỳ vọng của xã hội và phán xét đạo đức. Tầm quan trọng của tình dục là sự kết nối đích thực, tôn trọng lẫn nhau và đồng thuận trong mọi mối quan hệ, bất kể hình thức hoặc cấu trúc của chúng. Tương tự, quan điểm về tình yêu cũng vậy,

Osho cho rằng: “Đừng bỏ lỡ cơ hội yêu nào. Đừng đợi chỉ khi nào gặp được người phù hợp thì mới yêu. Thế thì người phù hợp sẽ chẳng bao giờ đến. Hãy cứ yêu đi. Càng yêu nhiều, cơ hội người phù hợp đến càng nhiều, bởi vì trái tim bạn bắt đầu nở hoa. Và một trái tim nở hoa thu hút rất nhiều ong, rất nhiều người yêu”.

The Book of Woman không chỉ đơn thuần là sự tôn vinh nữ tính, nó cũng là sự phê phán mạnh mẽ chế độ phụ hệ đã áp bức phụ nữ trong hàng ngàn năm lịch sử.

Osho phản đối những cấu trúc này, kêu gọi một thế giới công bằng và cân bằng hơn, nơi phụ nữ được trao quyền để phát huy hết tiềm năng của mình và đóng góp một cách tự do cho xã hội.

Ông không ngần ngại nêu ra một quan điểm táo bạo, đánh sập nhận thức về kẻ mạnh của chính phụ nữ lâu nay: do bị đàn áp trong nhiều thế kỷ, công cuộc giải phóng phụ nữ lại được hành động theo cách để phụ nữ bắt chước đàn ông. Nếu đàn ông hút thuốc thì phụ nữ phải hút thuốc. Nếu họ mặc quần thì phụ nữ phải mặc quần. Nếu họ làm một chuyện gì đó thì phụ nữ phải làm việc ấy. Cô ấy chỉ đang trở thành một gã đàn ông hạng hai.

Không! Đấy không phải là giải phóng, nó là một sự nô lệ còn sâu sắc hơn - bởi vì sự nô lệ đầu tiên là do đàn ông áp lên. Sự nô lệ thứ hai này thâm sâu hơn bởi vì chính phụ nữ là người tạo ra.

Và khi ai đó đặt ách nô lệ lên bạn, bạn có thể nổi dậy chống lại nó, nhưng nếu bạn tự đặt ách nô lệ lên mình nhân danh giải phóng chẳng có khả năng nổi dậy nào hết.

“Osho mong phụ nữ thực sự trở thành phụ nữ, bởi vì có quá nhiều điều phụ thuộc vào cô ấy. Phụ nữ quan trọng hơn đàn ông nhiều bởi vì cô ấy mang trong bào thai của mình - cả đàn ông lẫn phụ nữ. Cô ấy làm mẹ cả hai, cả bé trai lẫn bé gái; cô ấy nuôi dưỡng cả hai. Nếu cô ấy bị nhiễm độc thì sữa của cô ấy cũng độc, rồi cách nuôi lớn các con của cô ấy cũng độc hại”.

Thách thức những chuẩn mực

The Book of Woman tập trung giải quyết các vấn đề bằng tư duy vượt thời gian. Chắc chắn rằng ngay cả những độc giả cuồng tín nhất của Osho, coi ông luôn luôn đúng, cũng không tin tưởng rằng cuộc cách mạng về giới được đề cập trong sách sẽ trở thành hiện thực ngay trong kiếp sống của họ.

Tức là những vấn đề đó quả thật phức tạp đến mức có phần phiêu lưu, lãng mạn, dường như không thể thiết lập được trong hàng thế kỷ tới. Đó cũng là nguyên nhân khiến sách của Osho gây ra rất nhiều tranh cãi.

Osho không ngại thách thức những chuẩn mực đã ăn sâu về phụ nữ. Sẵn sàng đưa ra một mô hình xã hội mới mà ông cho là cấp tiến, giải quyết sự bất bình đẳng và phân biệt đối xử về giới. Thật thú vị khi mô hình cấp tiến đó lại chính là mô hình công xã có những nét tương đồng khi con người ở giai đoạn nguyên thủy.

Lời của Osho không chỉ là những cấu trúc lý thuyết mà thấm nhuần sức mạnh biến đổi, truyền cảm hứng cho người đọc bắt tay vào hành trình khám phá bản thân và thoát khỏi các ràng buộc. Thông điệp về sự giải phóng và trao quyền này tiếp tục gây được tiếng vang, được khuếch đại trong bối cảnh đương đại, nơi những phụ nữ đang hướng đến một cuộc sống đích thực và trọn vẹn.

Hương Hà