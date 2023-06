Chiều 14/6, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm công nghệ cao, Công an TP Đà Nẵng cho biết vừa phối hợp với Đội Cảnh sát Hình sự (quận Liên Chiểu) phá thành công chuyên án tống tiền bằng ảnh khỏa thân, bắt giữ nghi phạm Nguyễn Đức Anh (21 tuổi, ngụ quận Kiến An, Hải Phòng).

Theo điều tra ban đầu, vào giữa tháng 4, chị D.L. (SN 2000, ngụ quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) đăng thông tin cần vay tiền lên một hội nhóm. Sau đó, có một người kết bạn Zalo với chị, đồng ý cho chị này vay 3 triệu đồng.

Điều kiện để được vay là chị L. phải tự chụp hình, quay phim hình ảnh khỏa thân của chị này và gửi cho bên vay. Tổng số gốc và lãi chị phải trả là 4,8 triệu đồng và trả dần trong vòng 16 ngày, mỗi ngày góp 300.000 đồng (tương đương 100%/tháng).

Nguyễn Đức Anh tại cơ quan điều tra. Ảnh: CACC

Nếu trả chậm một ngày, bên vay phải chịu phạt số tiền 300.000 đồng. Do cần tiền gấp nên chị L. đồng ý các điều khoản đưa ra.

Tuy nhiên, sau khi chị L. gửi giấy tờ tùy thân và hình ảnh theo yêu cầu thì bên cho vay chỉ chuyển khoản cho chị 1,95 triệu đồng. Bên cho vay nói rằng đã thu của người vay tiền phí giới thiệu khách hàng và thu trước tiền gốc, lãi hai ngày với tổng số tiền 1,05 triệu đồng.

Đến ngày 30/4, chị L. đã chuyển trả vào tài khoản mang tên Nguyễn Đức Anh sáu lần với tổng số tiền là 4,95 triệu đồng (gồm cả tiền gốc, lãi và tiền phạt do có những ngày trả chậm) để tất toán khoản vay theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, Đức Anh tiếp tục sử dụng hình ảnh và video khỏa thân của chị L. để uy hiếp tinh thần, buộc nạn nhân phải chuyển thêm tiền cho mình. Anh ta đe dọa sẽ đăng hình ảnh, video khỏa thân của chị L. lên khắp các trang mạng xã hội nếu chị này không thực hiện yêu cầu.

Do nạn nhân không chuyển thêm tiền nên từ đầu tháng 5, Đức Anh đã đăng những hình ảnh khỏa thân của chị L. vào phần bình luận trên Facebook của chị và chồng chị này. Quá lo sợ, nạn nhân đã chuyển tiếp cho Đức Anh 3,45 triệu đồng.

Vài tuần sau, anh ta tiếp tục đe dọa, yêu cầu chị L. chuyển cho mình số tiền 3,8 triệu đồng. Quá sức chịu đựng nên chị L. đến công an trình báo.

Công an đang củng cố hồ sơ để khởi tố Nguyễn Đức Anh về 3 hành vi cho vay lãi nặng, làm nhục người khác và cưỡng đoạt tài sản.