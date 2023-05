Công an quận Gò Vấp, TP.HCM vừa khởi tố, bắt tạm giam đối tượng trên, là Trịnh Hoàng Tú (35 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn) về tội “Cưỡng đoạt tài sản”. Tú là con nghiện ma tuý, có 3 tiền án về các tội “Cướp tài sản” và “Cưỡng đoạt tài sản”.

Theo thông tin ban đầu, từ giai đoạn cuối tháng 2 đến nay, trên địa bàn quận Gò Vấp liên tiếp xảy ra những vụ dàn cảnh, chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn tinh vi, táo tợn.

Đối tượng Trịnh Hoàng Tú. Ảnh: CA

Cụ thể, 1 số thanh thiếu niên, chủ yếu là học sinh, đang đi trên đường thì bị 1 người đàn ông tiếp cận. Người này vu vạ cho nạn nhân đã đánh em mình và dùng lời lẽ chửi bới, đe doạ đâm, chém và thậm chí để lộ hung khí giấu trong người.

Đối tượng yêu cầu nạn nhân lên xe để chở đi gặp em trai nhằm đối chứng. Tuy nhiên khi đến nơi khác, đối tượng yêu cầu nạn nhân đưa điện thoại để kiểm tra hay đưa ba lô, rồi nhanh chóng rồ ga tẩu thoát.

Đối tượng gây án có khi tại địa bàn quận Gò Vấp nhưng cũng có lúc chở nạn nhân sang địa bàn khác.

Khi tiếp nhận trình báo, Công an quận Gò Vấp đã vào cuộc điều tra. Giai đoạn này trên mạng xã hội cũng có lên tiếng cảnh báo về hàng loạt vụ dàn cảnh, trấn lột học sinh có tính chất tương tự xảy ra ở quận Bình Tân, Tân Phú. Nhận định có thể là do 1 người gây ra, Công an quận Gò Vấp đã xác lập chuyên án để đấu tranh.

Tú thừa nhận đã thực hiện 6 vụ cưỡng đoạt tài địa bàn quận Gò Vấp, 12, Tân Phú... Ảnh: CA

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, ban chuyên án đã xác định nghi can gây án là Trịnh Hoàng Tú và mới đây đã bắt giữ đối tượng này.

Tú thừa nhận đã thực hiện 6 vụ cưỡng đoạt tài địa bàn quận Gò Vấp, 12, Tân Phú…. Ngoài ra, Tú thừa nhận thêm nhiều vụ khác, và công an đang xác định nạn nhân để làm rõ.

Tài sản chiếm đoạt được là điện thoại, máy tính xách tay, Tú bán để mua ma tuý sử dụng và tiêu xài cá nhân.

Theo cơ quan công an, Tú nhắm vào nạn nhân là thanh thiếu niên hiền lành, chủ yếu là học sinh, để dùng lời lẽ chửi bới, đe doạ nhằm uy hiếp tinh thần. Đáng nói, Tú đặt mua nhiều biển xe gắn máy giả, sau mỗi lần gây án thì thay biển mới nhằm đánh lạc hướng cơ quan điều tra.

Hiện Công an quận Gò Vấp đang phối hợp cùng công an các quận khác để mở rộng điều tra và đề nghị những ai là nạn nhân của Trịnh Hoàng Tú sớm liên hệ trình báo.