The Emerald Golf View Bình Dương ứng dụng mô hình thi công hiện đại

Phối cảnh biểu tượng viên ngọc lục bảo - căn hộ cao cấp The Emerald Golf View có hướng view nhìn ra sân golf Sông Bé (Sông Bé Golf Resort). (Nguồn ảnh: Coteccons)

Kỹ thuật thi công tiên tiến từ đơn vị vững mạnh

Sau 2 năm kể từ ngày khởi công, tổng thầu Coteccons và Unicons đã hoàn thành tòa tháp cao 40 tầng và 2 tầng hầm trên diện tích gần 9.000m2 với khoảng 1.100 căn hộ, góp phần khẳng định khả năng quản lý dự án, kỹ thuật thi công và đảm bảo tiến độ thực hiện của Coteccons và Unicons.

Ông Hồ Văn Chí Thành - Giám đốc dự án cho biết: “Coteccons và Unicons tiên phong mang đến mô hình thi công xây dựng hiệu quả Design & Build, giúp cho chủ đầu tư loại bỏ được những công đoạn phức tạp so với các phương án thi công khác, giúp tiết kiệm 10% thậm chí 30% tiến độ dự án và tối ưu dòng tiền cho chủ đầu tư”.

Với vai trò tổng thầu thiết kế và thi công, Coteccons và Unicons áp dụng mô hình làm việc “mở” và ứng dụng BIM 360 từ giai đoạn thiết kế kỹ thuật của dự án.

Đội ngũ thi công vững chuyên môn. (Nguồn ảnh: Coteccons)

Để vượt qua những khó khăn trong gần 2 năm dịch bệnh căng thẳng, Coteccons và Unicons đã huy động nhân sự thi công nhiều hơn và thời gian làm việc cũng được điều chỉnh phù hợp với bối cảnh để vừa đáp ứng tiến độ dự án vừa đảm bảo an toàn lao động. Bên cạnh đó, đội ngũ ban chỉ huy, nhà thầu, công nhân cũng được lựa chọn trên nhiều tiêu chí nhằm mang đến nguồn nhân lực kinh nghiệm và vật tư chất lượng cho dự án. Nhờ đó, dự án đã cất nóc đúng tiến độ.

“Với kiến trúc mặt ngoài phức tạp, cùng tiến độ thi công trong thời gian ngắn, Coteccons và Unicons đã chủ động hoạch định chiến lược triển khai dự án ngay từ giai đoạn thiết kế: Tường bao che ngoài sử dụng bê tông toàn khối; tường trong nhà sử dụng tấm bê tông nhẹ thay thế cho tường gạch truyền thống để rút ngắn thời gian thi công mà vẫn đảm bảo an toàn, chất lượng”, ông Hồ Văn Chí Thành chia sẻ.

The Emerald Golf View sở hữu nhiều tiện ích nội khu như khu vui chơi ngoài trời, vườn cây, nhà trẻ, khu vực cắm trại… (Ảnh phối cảnh)

Đảm bảo tiến độ và chất lượng khắt khe nhất

Đại diện chủ đầu tư - Tập đoàn Lê Phong cho rằng, việc lựa chọn tổng thầu đóng góp vai trò không nhỏ trong thành công của dự án. Coteccons và Unicons là hai nhà thầu vững mạnh, nhiều kinh nghiệm, là bảo chứng về khả năng đảm bảo tiến độ thi công và đáp ứng chất lượng khắt khe của dự án. Việc cam kết mang đến chất lượng vượt trội, an toàn và bàn giao đúng hẹn của tổng thầu Coteccons và Unicons đã củng cố niềm tin cho cư dân khi lựa chọn căn hộ Emerald Golf View.

Sự tận tâm, tỉ mỉ chi tiết là một trong yếu tố quan trọng giúp Coteccons - Unicons mang đến sự hài lòng cho khách hàng

Chia sẻ tại Lễ cất nóc dự án The Emerald Golf View vào ngày 18/07 vừa qua, ông Trần Văn Lâm - Phó Tổng Giám đốc Unicons cho biết: “Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để dự án căn hộ cao cấp The Emerald Golf View có thể sẵn sàng đón cư dân đầu tiên trong thời gian sớm nhất, dự kiến trong quý IV năm nay. Chúng tôi luôn đặt sự an toàn và chất lượng sản phẩm lên cao nhất, theo đó, từng chi tiết nhỏ từ khâu thiết kế đến xây dựng dự án đều được chăm chút hoàn hảo, để cư dân có thể tận hưởng chất lượng cuộc sống tối ưu theo đẳng cấp sống resort giữa lòng trung tâm đô thị Bình Dương”.

Với bề dày kinh nghiệm và nội lực vững mạnh, bằng sự nỗ lực cải tiến khi ứng dụng các công nghệ hiện đại, mô hình hiệu quả, các công trình của Coteccons luôn đảm bảo chất lượng, tiến độ dự án hoàn thành đúng theo yêu cầu của chủ đầu tư, khẳng định tinh thần tiến lên, chinh phục mọi thử thách.

Doãn Phong