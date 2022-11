Nam chính của bom tấn 'Black Adam' giàu cỡ nào?

Ở tuổi 50, The Rock vẫn là ngôi sao hành động hàng đầu ở Hollywood, đóng chính các dự án bom tấn hoành tráng với doanh thu cao. Bom tấn trị giá 200 triệu USD Black Adam mới ra rạp do The Rock đóng chính vẫn đang đứng đầu phòng vé.

Black Adam là tựa phim siêu anh hùng mới nhất của nhà DC, đánh dấu lần đầu tiên tài tử kiếm tiền giỏi nhất Hollywood góp mặt trong một phim siêu anh hùng. Chuyện phim xoay quanh Black Adam, siêu anh hùng phản diện lừng lẫy với câu chuyện đầy cảm xúc về hành trình sinh ra là một nô lệ, tái sinh là một vị thần. Gần 5.000 năm bị giam cầm trong nấm mồ chết chóc, Black Adam một lần nữa tìm lại được tự do, mang đến cho thế giới hiện đại một kiểu nhận thức hoàn toàn mới về công lý.

Riêng vai diễn này The Rock nhận cát-xê 20,5 triệu USD (khoảng 492 tỷ đồng). Cát xê của The Rock tăng gấp nhiều lần trong 2 thập kỷ qua, từ 5,5 triệu USD cho vai diễn trong The Mummy Returns (2001) lên 12,5 triệu USD cho The Rundown (2003) rồi tiến lên mức 15 triệu USD với Fast & Furious 7 (2015) và vọt lên 25 triệu USD cho San Andreas (2015). Những năm qua, mức cát xê của nam diễn viên luôn ở mức trên 20 triệu USD mỗi phim, thuộc hàng top của Hollywood.

Tài tử sinh năm 1972 nhiều lần xếp đầu danh sách những nam diễn viên thu nhập cao nhất thế giới theo thống kê của tạp chí Forbes. Năm 2016 anh thu về 64,5 triệu USD, giành ngôi quán quân và liên tiếp nhiều năm sau đó vẫn vững ở ngôi vương.

Theo thống kê của Forbes, tính từ 1/6/2018 đến 1/6/2019, Dwayne Johnson đã kiếm được 89.4 triệu USD, giành vị trí số 1 trong danh sách những nam diễn viên có thu nhập cao nhất 2019 của tạp chí Forbes. Năm 2021 và 2022, The Rock tiếp tục dẫn đầu danh sách những nam diễn viên giàu nhất với thu nhập không tưởng: 87,5 triệu USD (2020) và 42 triệu USD (2021) bất chấp tình hình làm ăn bết bát của nhiều ngôi sao và hãng phim vì dịch Covid-19.

Liên tục góp mặt trong những bộ phim lớn thu bộn tiền ngoài phòng vé nên The Rock cũng là ngôi sao giàu có bậc nhất nhờ thu nhập khủng. Nam diễn viên chi tiền không tiếc tay cho loạt xe sang, thậm chí mua máy bay riêng và sở hữu không ít bất động sản lớn.

Năm 2019, The Rock chi 9,5 triệu USD mua nhà sang ở in Powder Springs rộng 1.400 m2 với 8 phòng tắm, 6 phòng ngủ. Tháng 4/2021, diễn viên lại mua biệt thự ở Beverly Park với 28,7 triệu USD. Ngoài đóng phim, The Rock còn mở công ty sản xuất phim Seven Bucks Productions từng tham gia vào các khâu sản xuất của nhiều phim lớn như Shazam!, Baywatch, Rampage, Skyscraper, Jumanji....

Vốn xuất thân là võ sĩ đấu vật, The Rock sở hữu chiều cao 1m96 cùng thân hình cơ bắp vạm vỡ. Năm 2016, anh được tạp chí People chọn là Người đàn ông gợi tình nhất thế giới. Trên mạng xã hội, nam diễn viên hiện có 345 triệu người theo dõi, là một trong những ngôi sao có ảnh hưởng nhất trên mạng xã hội ở Mỹ.

