“Cầu” tăng nhưng “cung” khan hiếm

Những năm gần đây, xu hướng chọn chung cư có diện tích lớn đang quay trở lại vì hướng đến lợi ích an cư lâu dài. Theo tính toán, căn hộ có diện tích lớn như 3 phòng ngủ (3PN) cho phép chủ nhân phân chia các không gian chức năng, chuyển đổi mục đích từng phòng theo nhu cầu của mỗi giai đoạn - không phải chuyển nhà khi gia đình có thêm thành viên. Gia chủ có thể biến hóa các phòng đảm bảo vừa không bị quá tải về nội thất, vừa phục vụ nhiều nhu cầu cho mọi thành viên trong gia đình. Vì thế, khách hàng có điều kiện tài chính thường sẽ ưu tiên lựa chọn căn hộ 3PN ngay từ đầu bởi nó phù hợp cho kế hoạch mang tính dài hạn.

Giờ đây, các gia đình không chỉ đơn thuần lựa chọn một nơi để về mà còn lựa chọn cả không gian an cư vẹn tròn, thỏa mãn cả yếu tố thoáng đãng lẫn đầy đủ công năng.

Nhu cầu mua ở thực tại các căn hộ 3PN tăng cao khiến giá cao vẫn có tỷ lệ hấp thụ tốt. Ảnh minh hoạ: WTO

Chia sẻ tại sự kiện “Cập nhật xu hướng thị trường bất động sản 2024”, ông Võ Huỳnh Tuấn Kiệt, Giám đốc nhà ở CBRE Việt Nam cho hay: “Phân khúc chung cư vẫn ghi nhận lượng quan tâm lớn dù mức giá đã thiết lập ở mức cao. Căn hộ tại Hà Nội có xu hướng tăng giá nhiều hơn TP.HCM khi so với đầu năm 2023, hiện mức độ tăng giá căn hộ Hà Nội khoảng 15%”.

Theo dữ liệu nghiên cứu của VARS cho thấy, chỉ số giá căn hộ tại Hà Nội đầu năm 2024 đã tăng khoảng 38 điểm phần trăm so với năm 2019. Bất chấp xu hướng tăng giá, nhu cầu tìm mua và sở hữu tổ ấm của người dân vẫn cao. Có thể thấy giá bán không còn là yếu tố quyết định mà thay vào đó là các giá trị về trải nghiệm, tinh thần và sức khỏe. Vì thế nên nhu cầu mua ở thực tại các căn hộ 3PN tăng cao, đặc biệt các căn hộ nằm trong đại đô thị nhiều tiện ích, sở hữu lợi thế về vị trí kết nối và quy hoạch hạ tầng.

Lý giải cho hiện tượng phân khúc căn hộ giá cao vẫn có tỷ lệ hấp thụ tốt, các chuyên gia nhận định vấn đề đến từ nguồn cung khan hiếm, sản phẩm mới bán ra thị trường thấp đã kéo theo mặt bằng giá chung tăng lên.

“Đãi cát tìm vàng” những căn hộ diện tích rộng, giá hợp lý

Trong năm 2024, nhu cầu nhà ở tại các đô thị lớn được nhận xét sẽ duy trì đà tăng, sẵn sàng hấp thụ các sản phẩm chất lượng nhưng tỷ trọng nguồn cung căn hộ thuộc phân khúc 3PN trên tổng nguồn cung căn hộ mở bán liên tục tụt giảm. Nguồn cung căn hộ có mức giá 50 triệu đồng/m2 gần như chỉ xuất hiện tại các tỉnh thành lân cận như Bình Dương, Đồng Nai, Bắc Giang, Bắc Ninh... và gần như “mất tích” hoặc khan hiếm tại Hà Nội, TP.HCM.

Theo khảo sát tại khu vực phía tây Hà Nội, nơi được xem là trung tâm mới của Thủ đô với sự đầu tư hạ tầng mạnh, ghi nhận mức tăng giá kỷ lục của phân khúc chung cư, có nơi ghi nhận mức giá lên tới gần 100 triệu/m2 - nhất là các căn hộ nằm trong đại đô thị nhiều tiện ích, sở hữu lợi thế về vị trí kết nối và quy hoạch hạ tầng…

Có thể thấy khi các quận trung tâm ngày càng đông đúc, chật chội, bất động sản phía tây Thủ đô với lợi thế quỹ đất và hạ tầng vững chắc đang dần trở thành “thỏi nam châm” hút khách, đón nhận dòng dịch chuyển mạnh nhất trong 10 năm trở lại.

Phân khúc chung cư phía tây Thủ đô với lợi thế quỹ đất và hạ tầng vững chắc đang dần trở thành “thỏi nam châm” hút khách. Ảnh phối cảnh: WTO

Hưởng lợi chung từ dự án đại đô thị Hinode Royal Park với hạ tầng phát triển, quỹ đất dồi dào, quy hoạch đồng bộ, giao thông thuận lợi, dự án The Wisteria tọa lạc tại mặt tiền quốc lộ 32, liền kề tuyến metro số 7 và số 3 đang là một cái tên sáng giá trong phân khúc chung cư khu vực phía tây Hà Nội với căn hộ 3PN sở hữu thiết kế tối ưu, giá cả hợp lý, đáp ứng nhu cầu an cư trọn vẹn.

Các căn hộ 3PN The Wisteria đa phần ở căn góc, sở hữu vị trí đẹp cùng cửa sổ rộng mở mang đến bầu không khí trong lành, tràn ngập ánh sáng tự nhiên cùng tầm nhìn thoáng đạt. Sở hữu lối thiết kế căn hộ đẳng cấp, những căn hộ sở hữu diện tích lớn hơn 107m2 tại The Wisteria đã xây dựng nên các khu vực chung và riêng một cách hợp lý.

Các căn hộ 3PN The Wisteria sở hữu phần cửa sổ rộng mở nhằm mang đến bầu không khí trong lành, ánh sáng tự nhiên tràn ngập. Ảnh phối cảnh: WTO

Bên cạnh đó, phân khu The Wisteria còn sở hữu hệ thống tiện ích nội khu đa dạng như phòng sinh hoạt cộng đồng, bể bơi, thư viện, vườn dạo bộ, quảng trường trung tâm và thừa hưởng tiện ích ngoại khu “all-in-one" từ đại đô thị Hinode Royal Park như: Khu thể thao, sân tập thể thao, phòng tập gym, yoga, công viên, vườn thiền, siêu thị, quán bar, nhà hàng… Dự án The Wisteria hứa hẹn là lựa chọn hoàn hảo cho những ai đang tìm kiếm một nơi an cư lý tưởng.

Thúy Ngà