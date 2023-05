Số liệu này được tổng hợp từ nguồn sở y tế các tỉnh, thành phố báo cáo hằng ngày trên Hệ thống quản lý Covid-19 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh.

Cụ thể, số ca mắc mới ghi nhận trong ngày 10/5 là 2.507 ca, tăng gần 400 ca so với ngày hôm qua (2.122 ca). Số bệnh nhân khỏi bệnh trong ngày là 657 ca.

Số bệnh nhân đang thở oxy là 132 ca. Trong đó, bệnh nhân thở oxy qua mặt nạ: 92 ca; thở oxy dòng cao HFNC: 11 ca; thở máy không xâm lấn: 1 ca; thở máy xâm lấn: 28 ca.

Ngày 10/5, cả nước cũng ghi nhận 3 ca tử vong tại tỉnh Điện Biên (2 ca), Nam Định (1 ca).

Theo Cục Quản lý Khám chữa bệnh, Bộ Y tế, số ca tử vong do Covid-19 trong thời gian qua đều là những người có bệnh nền hoặc người cao tuổi. Những bệnh nhân này nếu mắc các bệnh lý truyền nhiễm khác cũng nguy hiểm tới tính mạng. Tỷ lệ tử vong do Covid-19 so với các bệnh truyền nhiễm khác là 0,37% bằng 1/3 của thế giới nhưng cao hơn sốt xuất huyết.

Cũng trong ngày 9/5, cả nước không có liều vắc xin phòng Covid-19 nào được tiêm. Hiện nay, Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương sẽ lồng ghép tiêm vắc xin phòng Covid-19 vào chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia.

Theo đó, những người có nhu cầu tiêm vắc xin có thể liên hệ với cơ sở y tế phường, xã đã được cung ứng vắc xin. Hiện, Việt Nam chỉ sử dụng vắc xin AstraZeneca của Anh, vắc xin này có thể tiêm cho mọi đối tượng dù trước đó đã tiêm vắc xin loại khác.