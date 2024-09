Bộ GTVT đang lấy ý kiến góp ý dự thảo Thông tư quy định về cấp mới, cấp lại, tạm đình chỉ, thu hồi chứng chỉ đăng kiểm viên phương tiện giao thông đường bộ.

Thêm đăng kiểm viên chứng nhận

Theo dự thảo Thông tư, có 2 loại đăng kiểm viên: Đăng kiểm viên chứng nhận và Đăng kiểm viên kiểm định. Mỗi loại đăng kiểm viên lại phân 2 hạng đăng kiểm viên thường và đăng kiểm viên bậc cao.

Đây là đề xuất mới so với quy định hiện hành. Hiện nay mới chỉ quy định về đăng kiểm viên kiểm định.

Theo đó, đăng kiểm viên chứng nhận phải tốt nghiệp đại học chuyên ngành kỹ thuật liên quan đến công tác chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật (ATKT) và bảo vệ môi trường (BVMT) xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới và hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên chứng nhận theo quy định.

Để trở thành đăng kiểm viên chứng nhận bậc cao, cần đủ 3 tiêu chí: Có chứng chỉ đăng kiểm viên chứng nhận tối thiểu 36 tháng còn hiệu lực. Đồng thời, phải tham gia, xây dựng một trong các nội dung công việc: tài liệu tập huấn, giảng dạy, hướng dẫn, đánh giá đăng kiểm viên; văn bản quy phạm pháp luật; tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật; đề tài nghiên cứu khoa học, quy trình, hướng dẫn, nghiệp vụ liên quan đến công tác chứng nhận xe cơ giới, xe máy chuyên dùng, phụ tùng xe cơ giới. Hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên chứng nhận bậc cao theo quy định.

Đối với đăng kiểm viên kiểm định, Bộ GTVT đề xuất phải tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật cơ khí liên quan đến công tác kiểm định ATKT & BVMT xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên kiểm định theo quy định; có giấy phép lái xe ô tô còn hiệu lực.

Đồng thời phải có tối thiểu 12 tháng thực tập nghiệp vụ kiểm định. Trường hợp học viên đã có kinh nghiệm thực hiện bảo dưỡng, sửa chữa ô tô tại các cơ sở bảo hành, bảo dưỡng ô tô được Cục Đăng kiểm VN cấp giấy chứng nhận, có tổng thời gian làm việc cộng dồn từ 12 - 24 tháng thì thời gian thực tập là 6 tháng, trên 24 tháng thì thời gian thực tập là 3 tháng.

Dự thảo cũng quy định, để trở thành đăng kiểm viên kiểm định bậc cao, phải đáp ứng 2 tiêu chí: Có chứng chỉ đăng kiểm viên kiểm định tối thiểu 36 tháng còn hiệu lực và hoàn thành lớp tập huấn nghiệp vụ đăng kiểm viên kiểm định bậc cao theo quy định.

Lý giải tiêu chuẩn đăng kiểm viên phải có bằng đại học, đại diện Cục Đăng kiểm Việt Nam cho rằng, đăng kiểm là hoạt động kinh doanh có điều kiện, liên quan đến an toàn phương tiện cũng như tính mạng con người. Do đó, nguồn nhân lực phải đảm bảo chất lượng.

Bộ GTVT đang lấy ý kiến dự thảo thông tư quy định về cấp mới, cấp lại chứng chỉ đăng kiểm viên. Ảnh: Hoàng Hà

Đặc biệt trong bối cảnh ngành công nghệ kỹ thuật ô tô ngày càng phát triển, nhiều công nghệ mới được ứng dụng trên các sản phẩm mới, các trung tâm đăng kiểm cũng đã, đang và sẽ tiếp tục ứng dụng nhiều công nghệ mới trong kiểm định xe.

Do đó, cần đội ngũ nguồn nhân lực được đào tạo bài bản, có khả năng tư duy, sáng tạo, hướng tới mục tiêu tự động hoá ngày càng nhiều trong lĩnh vực đăng kiểm xe, giảm bớt các công đoạn thủ công do con người điều khiển.

Cấm nhận, đòi hỏi bất kỳ khoản tiền nào từ chủ phương tiện

Theo dự thảo Thông tư quy định 8 trường hợp đăng kiểm viên không được làm gồm: Làm sai lệch kết quả chứng nhận, kiểm định; Không tuân thủ nội quy, quy định, quy trình, tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật và các hướng dẫn có liên quan đến công tác chứng nhận, kiểm định;

Lợi dụng nhiệm vụ, quyền hạn của đăng kiểm viên để thực hiện hành vi trái nguyên tắc của hoạt động chứng nhận, kiểm định nhằm vụ lợi;

Thực hiện chứng nhận, kiểm định trái quy định pháp luật, ảnh hưởng đến lợi ích công cộng, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;

Nhận, đòi hỏi bất kỳ một khoản tiền, lợi ích nào khác từ tổ chức, cá nhân;

Xúc phạm danh dự hoặc hạ thấp uy tín của đồng nghiệp; lợi dụng ảnh hưởng của mình để can thiệp trái quy định vào hoạt động của đồng nghiệp;

Làm giả các hồ sơ để được cấp chứng chỉ đăng kiểm viên; Thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo quy định của pháp luật;

Theo ban soạn thảo, các hành vi trên khi đăng kiểm viên thực hiện sẽ làm ảnh hưởng đến kết quả kiểm định chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông đường bộ. Do đó cần nghiêm cấm để đảm bảo chất lượng an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông, góp phần đảm bảo trật tự, an toàn giao thông, kéo giảm tai nạn giao thông toàn quốc.

Mặt khác, các đề xuất này được đưa ra nhằm phù hợp với quy định về hành vi bị nghiêm cấm và quy định về bảo đảm an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ của Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ.