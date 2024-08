Ông Nguyễn Tô An, Phó Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam cho hay, theo quy định tại Nghị định 30 và 139, đăng kiểm viên sẽ bị thu hồi chứng chỉ hành nghề nếu bị kết án. Đồng thời, trung tâm đăng kiểm nào có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ sẽ phải đối mặt với hình phạt tạm đình chỉ hoạt động trong vòng 3 tháng.

Theo thống kê của phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam, trên toàn quốc có hơn 2.000 đăng kiểm viên (bao gồm hơn 900 đăng kiểm viên đã bị khởi tố). Tính riêng ở Hà Nội, có 223 đăng kiểm viên đang làm việc nhưng có tới 119 đăng kiểm viên bị khởi tố (chiếm 53,3%).

Tương tự, tại TPHCM có 158 đăng kiểm viên đang làm việc. Trong đó, 55 đăng kiểm viên đã bị khởi tố vẫn tham gia hỗ trợ hoạt động kiểm định (chiếm 35%).

Nguy cơ cao tái ùn tắc đăng kiểm trong thời gian tới. Ảnh: Tuấn Kiệt

Theo đại diện phòng Kiểm định xe cơ giới, Cục Đăng kiểm Việt Nam , dự báo số lượng phương tiện sẽ gia tăng trở lại vào các tháng cuối năm, trùng với thời điểm các bản án của tòa có hiệu lực.

Như vậy, sau khi những vụ án đăng kiểm ở nhiều tỉnh, thành trên cả nước được đưa ra xét xử, các bản án có hiệu lực pháp luật, dự báo từ cuối tháng 9, đầu tháng 10 tới đây sẽ xảy ra ùn tắc đăng kiểm.

Công an, quân đội tham gia "chia lửa"

Trong bối cảnh thiếu hụt nhân lực đăng kiểm nghiêm trọng, Cục Đăng kiểm Việt Nam đã tích cực triển khai các biện pháp bổ sung lực lượng trong 2 năm qua. Kết quả, Cục đã cấp mới chứng chỉ hành nghề cho 437 đăng kiểm viên và 290 đăng kiểm viên bậc cao.

Tuy nhiên, so với hơn 900 đăng kiểm viên bị khởi tố và số không nhỏ đăng kiểm viên nghỉ việc thì số lượng nhân sự bổ sung vẫn chưa đủ bù đắp.

Nếu đến tháng 10, khi các bản án đối với đăng kiểm viên có hiệu lực, Nghị định sửa đổi Nghị định 30 và Nghị định 139 không được ban hành thì hàng loạt trung tâm đăng kiểm sẽ phải đóng cửa do bị đình chỉ hoạt động trong 3 tháng. Trong đó, Hà Nội sẽ chỉ còn 2 trung tâm đăng kiểm còn TPHCM không còn trung tâm nào hoạt động.

Do đó, giải pháp tiên quyết là sửa Nghị định 30/2023 và Nghị định 139/2018 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo hướng không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ. Đồng thời, không tạm đình chỉ 3 tháng đối với các trung tâm kiểm định có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ.

Cục Đăng kiểm sẽ huy động lực lượng đăng kiểm viên từ công an và quân đội để hỗ trợ. Đại tá Nguyễn Quốc Thắng, Trưởng Phòng Hướng dẫn, đăng ký và kiểm định phương tiện Cục CSGT - Bộ Công an, khẳng định lực lượng đăng kiểm viên công an sẵn sàng hỗ trợ khi cần thiết.

Cục Xe – Máy, Bộ Quốc phòng, cũng đã lên phương án sẵn sàng hỗ trợ 60 đăng kiểm viên quân đội để "chia lửa" cùng ngành đăng kiểm, góp phần giảm tải áp lực và đảm bảo hoạt động kiểm định xe cơ giới diễn ra thông suốt.

Nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân, doanh nghiệp, ông Đặng Văn Chung, Chủ tịch Chi hội Vận tải hàng siêu trường, siêu trọng kiến nghị Cục Đăng kiểm sớm thống kê số liệu phương tiện sắp đến hạn đăng kiểm ở các địa phương. Từ đó, hiệp hội sẽ có văn bản khuyến cáo chủ xe đưa phương tiện đi đăng kiểm trước giai đoạn có nguy cơ ùn tắc.

Đồng thời, Cục Đăng kiểm cần cung cấp danh sách trung tâm đăng kiểm kèm theo biểu đồ hoạt động, tạm dừng hoạt động theo lịch xét xử tích hợp trên app đăng kiểm, để chủ phương tiện chủ động lựa chọn, tránh đi lại mất thời gian.