Chủ sở hữu tài sản là Công ty TNHH TM DV Du lịch Nguyên Khang (Công ty Nguyên Khang) và được dùng làm tài sản đảm bảo cho khoản vay của Công ty TNHH Tư vấn Di trú Thành Tín (Công ty Thành Tín) tại Agribank Chi nhánh Nhà Bè theo hợp đồng tín dụng ký kết năm 2018.

Cả hai doanh nghiệp trên đều thuộc hệ sinh thái các doanh nghiệp của doanh nhân Nguyễn Lam Huy. Trong đó, Công ty Thành Tín do ông Nguyễn Lam Huy là người đại diện theo pháp luật, còn Công ty Nguyên Khang do ông Nguyễn Lam Hạnh là người đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Lam Huy là một doanh nhân có tiếng trong ngành du lịch lữ hành, khách sạn tại Hội An.

Thời gian qua, Agribank liên tục thu giữ tài sản đảm bảo là những ngôi nhà cổ ở phố cổ Hội An liên quan đến các khoản nợ của các doanh nghiệp do ông Nguyễn Lam Huy làm chủ.

Trong loạt thông báo bán đấu giá tài sản hồi tháng 11/2023, Agribank thông báo bán đấu giá 11 căn nhà ở trung tâm TP. Hội An.

Trong số đó, có tài sản diện tích lên tới hơn 340m2. Giá đấu khởi điểm các tài sản này thấp nhất là 8,5 tỷ đồng và cao nhất lên tới 71,179 tỷ đồng. Tổng giá trị của 11 tài sản đảm bảo nói trên (tính theo giá khởi điểm) lên tới hơn 252 tỷ đồng.

Loạt nhà phố cổ Hội An liên quan đại gia Nguyễn Lam Huy bị ngân hàng thu giữ và bán đấu giá.

Hầu hết những doanh nghiệp này có liên quan đến nhau.

Các doanh nghiệp có tài sản cầm cố gồm: Công ty Đông Dương (2 căn), Công ty TNHH Đại Bảo Nga (3 căn), Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt (4 căn), Công ty TNHH NL Trọng Nhân (1 căn), và cá nhân bà Phạm Quế Anh (1 căn).

Trong số các pháp nhân và cá nhân nói trên, Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Thiên Nhật Việt, Công ty TNHH NL Trọng Nhân, và Công ty TNHH Đại Bảo Nga đều do ông Nguyễn Lam Huy làm đại diện theo pháp luật.

Ông Nguyễn Lam Huy sinh năm 1979. Công ty Thiên Nhật Việt của ông được biết đến là chủ đầu tư một dự án resort ở TP. Hội An.

Cũng tại dự án này mà năm 2020, ông Huy bị một giám đốc Phòng giao dịch Agribank tại TP.HCM tố cáo hành vi lừa đảo chiếm đoạt 40,5 tỷ đồng.

Trước đó, vào năm 2015, Công ty TNHH Tân Đông An do ông Nguyễn Lam Huy làm Giám đốc đã bị TAND TP. Hội An tuyên phải trả cho BIDV Chi nhánh Quảng Nam số tiền 96 tỷ đồng (trong đó nợ gốc 67 tỷ đồng). Tài sản đảm bảo thi hành án là khách sạn River Beach Resort tại số 5 Cửa Đại (TP. Hội An) do Tân Đông An làm chủ sở hữu.

Liên quan đến tài sản đảm bảo là các căn nhà tại phố cổ Hội An, đầu tháng 8/2023, Agribank từng thông báo lựa chọn doanh nghiệp thẩm định tài sản đối với 23 căn nhà tại TP. Hội An. Do đó, nhiều khả năng thời gian tới đây sẽ có thêm hàng loạt căn nhà khác tại Hội An được ngân hàng rao bán.