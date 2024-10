Siết chặt kiểm tra nho Trung Quốc nếu phát hiện nguy cơ mất an toàn Trao đổi với báo chí chiều 31/10 về vấn đề kiểm soát an toàn thực vật nho Trung Quốc nhập về Việt Nam, ông Nguyễn Quang Hiếu - Phó cục trưởng Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT) cho hay, mặt hàng nho đang áp dụng phương thức kiểm tra an toàn thực phẩm thông thường (chỉ kiểm tra hồ sơ) trước khi thông quan. Ngoài ra, còn hậu kiểm sau thông quan, tức Cục Bảo thực vật sẽ thực hiện chương trình giám sát bằng cách lấy mẫu kiểm tra. Theo ông Hiếu, không chỉ nho, với nhiều mặt hàng trái cây nhập về Việt Nam, Cục Bảo vệ thực vật đều thực hiện các chương trình giám sát để thu thập thông tin, số liệu nhằm ngăn chặn nguy cơ dẫn đến mất an toàn thực phẩm. Đồng thời, qua đó đánh giá mức độ an toàn thực phẩm với hàng nhập khẩu, phát hiện kịp thời để bổ sung căn cứ quan trọng cho việc thay đổi phương thức kiểm tra. Nếu phát hiện nguy cơ, có thể thay đổi biện pháp kiểm tra, đồng thời tăng tần suất lấy mẫu. Thời gian vừa qua, nho sữa Trung Quốc là mặt hàng được nhập khẩu rất nhiều về Việt Nam và đã được lấy mẫu kiểm tra. Theo đó, từ năm 2023 đến nay, Cục Bảo vệ thực vật đã lấy 87 mẫu nho nhập từ Trung Quốc để kiểm tra. Kết quả, phát hiện 1 mẫu có dư lượng thuốc bảo vệ thực vật vi phạm quy định của Việt Nam. “Mỗi sản phẩm nhập khẩu chúng ta đều kiểm tra, tuy nhiên chỉ được số lượng nhất định do nhân lực có hạn. Bởi vậy, Cục Bảo vệ thực vật mong các địa phương cùng tham gia vào chương trình giám sát để thực hiện truy xuất nguồn gốc và kiểm tra chất lượng sản phẩm. Như vậy, chúng tôi sẽ có đủ số liệu, dữ liệu làm căn cứ xem xét nâng từ mức kiểm tra từ thông thường nên kiểm tra chặt nếu phát hiện nguy cơ”, ông Hiếu nhấn mạnh.