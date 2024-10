Công tác kiểm tra ATTP đối với lô hàng trái cây nhập khẩu hiện nay đang được thực hiện theo quy định tại Nghị định 15/2018/NĐ-CP ngày 02 tháng 02 năm 2018 của Chính phủ ban hành quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật an toàn thực phẩm (sau đây gọi là Nghị định 15). Nghị định 15 quy định 3 phương thức kiểm tra ATTP bao gồm: kiểm tra chặt, kiểm tra thông thường và kiểm tra giảm. Áp dụng phương thức nào là dựa trên các đánh giá nguy cơ về ATTP với các lô hàng/mặt hàng nhập khẩu: - Phương thức kiểm tra giảm: kiểm tra hồ sơ tối đa 5% trên tổng số lô hàng nhập khẩu trong vòng 01 năm do cơ quan hải quan lựa chọn ngẫu nhiên; - Phương thức kiểm tra thông thường, theo đó chỉ kiểm tra hồ sơ của lô hàng nhập khẩu. - Phương thức kiểm tra chặt, theo đó kiểm tra hồ sơ kết hợp lấy mẫu kiểm nghiệm. Từ số liệu giám sát, hậu kiểm, cảnh báo ATTP trong nước và quốc tế, vi phạm ATTP qua các năm, cơ quan quản lý chuyên ngành quyết định áp dụng phương thức kiểm tra thông thường hay kiểm tra chặt đối với lô hàng, mặt hàng. Bên cạnh công tác kiểm tra ATTP đối với trái cây nhập khẩu trước thông quan, hàng năm, cơ quan chuyên ngành của Bộ Nông nghiệp và PTNT là Cục BVTV thực hiện Chương trình giám sát ATTP đối với thực phẩm nguồn gốc thực vật nhập khẩu. Hoạt động chính của chương trình này là lấy mẫu phân tích các chỉ tiêu ATTP, đặc biệt tập trung các chỉ tiêu về dư lượng thuốc BVTV trên trái cây nhập khẩu. Mục tiêu Chương trình là: - Đánh giá mức độ an toàn các thực phẩm nhập khẩu, thể hiện qua sự tuân thủ các quy định ATTP của Việt Nam; - Phục vụ hoạt động kiểm tra ATTP đối với hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, ngăn chặn các lô hàng không bảo đảm ATTP, bảo vệ sức khoẻ người tiêu dùng trong nước; - Kịp thời đề xuất với cơ quan quản lý bổ sung hoặc thay đổi các chỉ tiêu kiểm tra, mặt hàng kiểm tra đối với thực phẩm nhập khẩu để phù hợp với tình hình thực tế. Có thể thấy kết quả hoạt động Giám sát ATTP đóng vai trò chính trong việc đưa ra quyết định áp dụng phương thức kiểm tra lô hàng/mặt hàng nhập khẩu.