Chất lượng quốc tế song hành với bảo vệ môi trường

Theo đuổi mục tiêu ngành công nghiệp nặng “Xanh, Sạch” là một hành trình gian nan, đầy thử thách, đòi hỏi sự kiên định, “Tâm thép” vững vàng với tầm nhìn chiến lược dài hạn, đầu tư toàn diện về công nghệ sản xuất, nguồn lực tài chính & đội ngũ nhân sự. Thép xanh VAS được tin dùng rộng rãi, đang dần trở thành lời khẳng định mạnh mẽ về tương lai cho công cuộc “Xanh” hoá ngành thép và sự bền vững của mô hình kinh tế tuần hoàn mà Tập Đoàn VAS đã chọn lựa và vững bước hơn 25 năm qua.

Trong bối cảnh biến đổi khí hậu và khan hiếm tài nguyên, ngành công nghiệp thép Xanh càng đóng vai trò quan trọng, góp phần vào việc giảm phát thải hiệu ứng nhà kính, giữ gìn vốn sống cho thế hệ tương lai.

Với phương châm “Lợi ích doanh nghiệp song hành cùng với lợi ích cộng đồng và xã hội” đã đưa Thép xanh VAS trở thành thương hiệu thép được chủ đầu tư và các nhà thầu ưu tiên lựa chọn. Vị thế dẫn đầu khẳng định tầm nhìn chiến lược và sự kiên định của Tập Đoàn VAS trong suốt hành trình 25 năm “Tái sinh để kiến tạo”.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Ban lãnh đạo VAS đã nhận thức rõ vai trò then chốt của nền kinh tế tuần hoàn trong việc bảo vệ môi trường và phát triển bền vững. Với “Tâm thép” vững vàng, sự đồng tâm và nhiệt huyết rực cháy của tập thể VAS trên con đường thực thi khát vọng, VAS không ngừng đầu tư vào công nghệ hiện đại, nghiên cứu đổi mới, đưa ra những giải pháp tối ưu trong sản xuất Thép xanh VAS, nỗ lực cam kết xây dựng tương lai Xanh cho ngành thép.

Tập Đoàn VAS “tái sinh” sắt, thép phế liệu thành những sản phẩm chất lượng cao, hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến môi trường.

25 năm kiên định trên hành trình “Tái sinh để kiến tạo”, mô hình kinh tế tuần hoàn mà Tập Đoàn VAS vận dụng đã tái sinh sắt thép bỏ đi thành những sản phẩm đạt chất lượng cao, ổn định và thân thiện với môi trường. Với đầu vào là phế liệu thay vì nguyên liệu thô từ quặng sắt, Thép xanh VAS góp phần gìn giữ nguồn tài nguyên thiên nhiên và giảm tải gánh nặng chất thải cho trái đất.

Nhà máy VAS Nghi Sơn (Thanh Hóa) hiện đại đầu tư công nghệ hàng đầu thế giới, giữ quy mô và năng lực sản xuất lớn nhất hệ sinh thái VAS Group. Ảnh: VAS

Theo VAS, nguyên liệu tái chế thép được xử lý tại Khu Hậu cần cảng Nghi Sơn - Khu rửa phế liệu hiện đại hàng đầu tại Việt Nam đầu tư hệ thống phun sương lọc bụi, trồng dải cây xanh, lắp đặt các lớp lưới chắn bụi xung quanh khu vực nhằm hạn chế tác động đến môi trường. Toàn bộ nước thải đều được tuần hoàn, tái sử dụng thông qua hệ thống xử lý thải được giám sát nghiêm ngặt, báo cáo dữ liệu mỗi ngày cho cơ quan quản lý thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Khu Hậu cần cảng Nghi Sơn (thuộc VAS Group) là khu vực rửa liệu duy nhất tại Việt Nam hiện nay với diện tích gần 30 hecta. Ảnh: VAS

Ứng dụng hệ thống lò điện cảm ứng (không sử dụng dầu DO, than đá) cùng dây chuyền công nghệ tiên tiến hàng đầu thế giới của Danieli (Ý), Thép xanh VAS đạt độ bền, dẻo, co cao, thân thiện với môi trường. VAS công bố, so với phương pháp sản xuất truyền thống, Thép xanh VAS góp phần giảm thiểu 40% lượng khí thải CO2. Nhờ ưu điểm vượt trội này, sản phẩm của VAS đã vươn xa trên thị trường quốc tế, hòa chung xu hướng tăng trưởng xanh trên toàn thế giới.

Thép xanh VAS đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe của thị trường trong nước và quốc tế: Nhật Bản (JIS), Anh Quốc (BS4449), Hoa Kỳ (ASTM, SAE, J403), Úc (ACRS), được lựa chọn trong xây dựng các công trình biểu tượng và trọng điểm quốc gia như: Cao tốc Bắc - Nam, Trung tâm Chính trị - Hành chính TP. Hải Phòng, Bệnh viện Nhi (Hà Nội), Sân bay quốc tế Long Thành (Đồng Nai), Nhà ga T3 Sân bay Tân Sơn Nhất... góp phần xây dựng cuộc sống “Xanh, Sạch” bền vững cho thế hệ tương lai.

Tập Đoàn áp dụng công nghệ sản xuất thép tiên tiến bậc nhất thế giới từ Danieli (Ý). Ảnh: VAS

Thép xanh VAS tiệm cận với bài toán ESG toàn cầu

Sau ¼ thế kỷ, sản phẩm Thép xanh VAS đã khẳng định được vị thế thương hiệu trên thị trường nhờ hệ giá trị kép: chất lượng quốc tế - thân thiện với môi trường, mang lại những giá trị bền vững cho ngành xây dựng nói riêng và nền kinh tế Việt Nam nói chung.

Nhằm tăng cam kết “Xanh” hướng đến ngành công nghiệp thép bền vững, Tập Đoàn VAS chủ động công bố các dữ liệu về nguyên liệu, tiêu thụ tài nguyên và chất thải đáp ứng các tiêu chí của EPD (Environmental Product Declaration - Tuyên bố sản phẩm môi trường). Chứng nhận này yêu cầu doanh nghiệp vượt qua nhiều kiểm định nghiêm ngặt, minh bạch hóa thông tin về tác động của sản xuất tới môi trường trong toàn bộ vòng đời sản phẩm. Với thành tích ấn tượng lượng khí CO2 phát thải trong sản xuất về mức dưới 750 kg, Tập Đoàn VAS trở thành một trong hai nhà máy thép tại Việt Nam đạt được chứng nhận này.

Tập Đoàn VAS tự hào là một trong hai nhà máy sản xuất thép tại Việt Nam được EPD chứng nhận mức phát thải CO2 thấp nhất hiện nay. Ảnh: VAS

Hơn hai thập kỷ kiên định với chiến lược phát triển bền vững, 5.000 nhân sự VAS luôn bản lĩnh, linh hoạt thực thi sản xuất Thép xanh VAS theo mô hình kinh tế tuần hoàn - nền tảng để Tập Đoàn VAS thêm vững bước trên hành trình “Tái sinh để kiến tạo”, không ngừng khẳng định chất lượng chuỗi giá trị sản phẩm Việt, thương hiệu Việt Nam trên bản đồ thép thế giới.

