Giáo sư Jonathan Drori, tác giả của cuốn sách nổi tiếng 'Around the world in 80 trees', đã có những tiết lộ thú vị về những loài cây dị thường nhất trên hành tinh. Dưới đây là danh sách 6 loài cây được ông đặc biệt chú ý.