Thị trường ô tô chốt doanh số tháng 7 tăng mạnh hơn kỳ vọng

Theo báo cáo của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA), doanh số bán hàng của toàn thị trường trong tháng 7 vừa qua đạt 30.254 xe, bao gồm 23.087 xe du lịch (tăng 30% so với tháng trước đó); 6.945 xe thương mại (tăng 1,8%) và 222 xe chuyên dụng (giảm 57%). Con số này tăng 20% so với tháng 6/2022 và tăng 88% so với tháng 7/2021.

Như vậy, con số tăng trưởng tới 88% so với tháng 7 cùng kỳ năm ngoái, thời điểm cả nước đang tiến hành quyết liệt cách ly xã hội để chống dịch Covid-19, cho thấy sự hồi phục một cách rõ ràng nhất của thị trường ô tô Việt Nam.

Trong số 30.254 xe bán ra của tháng 7/2022, xe lắp ráp trong nước đạt 13.759 xe, tăng 25% so với tháng trước và doanh số xe nhập khẩu nguyên chiếc là 16.495 xe, tăng 17% so với tháng trước.

Biểu đồ thị trường ô tô Việt Nam từ đầu năm đến tháng 7/2022. Nguồn: VAMA

Dựa trên biểu đồ tiêu thụ ô tô mới tại Việt Nam do VAMA cung cấp, có thể thấy lượng xe bán tháng 7 chưa thể trở lại 3 tháng "đỉnh điểm" (tháng 3,4,5) vì ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ đã kết thúc từ cuối tháng 5, nhưng số lượng tăng trở lại tương đương tháng 1 cho thấy sức mua của thị trường vẫn rất cao.

Tính thêm doanh số xe của Tập đoàn Thành Công bán 5.792 xe và Vinfast bán 2.137 xe, tổng sản lượng tiêu thụ ô tô cả nước trong tháng 7 sẽ là 38.183 xe, tăng 19,6% so với tháng trước đó (bán 31.927 xe).

Đứng đầu các thương hiệu ô tô du lịch bán chạy nhất trong tháng 7 có sự thay đổi khi Hyundai trở lại ngôi đầu bảng với 5.792 xe, đẩy Toyota xuống vị trí số 2 (bán 5.565 xe). Vị trí số 3 thuộc về Mitsubishi với 4.245 xe (tháng 6 ở vị trí số 5 với 2.283 xe), Kia tụt từ vị trí số 3 ở tháng trước xuống số 4 với 4.039 xe. Vị trí số 5 là Vinfast với 2.137 xe.

Dự báo thị trường ô tô từ nay đến cuối năm nếu không có biến động về nguồn cung xe, sẽ tiếp tục đà tăng trưởng do nhu cầu mua xe mới của người dân Việt Nam sau 1 năm "bóp bụng" vì dịch Covid-19 vẫn còn rất lớn. Nhờ đó, mục tiêu vượt 400 ngàn xe trên toàn thị trường là trong khả năng.

Đình Quý

Bạn có góc nhìn (hoặc có trải nghiệm) nào về vấn đề trên? Hãy chia sẻ bài viết về Ban Ô tô xe máy theo email: otoxemay@vietnamnet.vn. Các nội dung phù hợp sẽ được đăng tải. Xin cảm ơn!