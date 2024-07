Anh Nguyễn Viết Vương, xã Bình Dương, TX Đông Triều thực hiện các thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tại Trung tâm Hành chính công thị xã.

Tranh thủ ngày nghỉ phép, anh Nguyễn Viết Vương, xã Bình Dương, TX Đông Triều đến Trung tâm Hành chính công thị xã để thực hiện thủ tục cấp đổi sổ đỏ. Thay vì lấy phiếu chờ gặp cán bộ phụ trách lĩnh vực đất đai như thường lệ, anh Vương nhanh chóng ra khu vực máy tính dành cho người dân của Trung tâm và thao tác các bước theo trình tự cần thiết.

Anh Vương chia sẻ: “Trước đây, tôi thường phải nhờ đến các cán bộ Trung tâm hành chính công hướng dẫn thì mới hoàn thành được các TTHC. Tuy nhiên, giờ đây tôi đã có thể tự mình thực hiện các thủ tục trên môi trường mạng. Đối với nhiều thủ tục, tôi có thể tự làm ở nhà còn một số thủ tục cần quét tài liệu hoặc cần đường truyền mạng tốt hơn. Vì thế, hôm nay tôi đến đây chủ yếu là để sử dụng máy tính và máy Scan của Trung tâm”.

Trao đổi với chúng tôi, ông Lê Ngọc Thắng, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công thị xã cho biết, hiện rất nhiều người dân trên địa bàn thị xã đã có thể chủ động thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử. Có được kết quả này là do Trung tâm đã chủ động triển khai nhiều giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao hiệu quả giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Trước hết, Trung tâm tăng cường mua sắm trang thiết bị, máy móc phục vụ nhu cầu của nhân dân cũng như đảm bảo an toàn thông tin cơ bản đáp ứng yêu cầu triển khai ứng dụng CNTT trong công tác quản lý, điều hành và hoạt động của đơn vị.

Đơn vị chú trọng tuyên truyền, hướng dẫn người dân, doanh nghiệp về cách thức giải quyết TTHC, tiếp cận, làm quen và sử dụng dịch vụ công trực tuyến gắn với đào tạo công dân điện tử. Từ đó, nâng cao nhận thức của người dân về tính pháp lý, lợi ích của việc sử dụng kết quả giải quyết TTHC bản điện tử.

Nhân viên Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều hướng dẫn người dân cài đặt sinh trắc học cho tài khoản ngân hàng.

Đi đôi với đó, Trung tâm thường xuyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan rà soát, cập nhật các TTHC mới, TTHC sửa đổi, bổ sung và thực hiện niêm yết công khai TTHC, cập nhật kịp thời trên Cổng dịch vụ công trực tuyến của tỉnh kết nối với Cổng dịch vụ công Quốc gia. Từ ngày 1/7, triển khai sử dụng tài khoản VNeID trong thực hiện TTHC.

Đồng thời, tăng cường triển khai thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trên Cổng dịch vụ công của tỉnh; thanh toán nghĩa vụ tài chính các lĩnh vực đất đai trên Cổng dịch vụ công Quốc gia, Đặc biệt, tăng cường triển khai đề án không dùng tiền mặt tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hiện đại cấp xã trên địa bàn TX Đông Triều.

Trung tâm Hành chính công TX Đông Triều đã duy trì việc số hóa hồ sơ từ khâu tiếp nhận đến kết quả giải quyết TTHC đạt 100%, tỷ lệ thanh toán không dùng tiền mặt đạt 100%, tỷ lệ hồ sơ nộp qua dịch vụ công trực tuyến đạt từ 80% trở lên.

Cụ thể, 6 tháng đầu năm nay, Trung tâm Hành chính công thị xã đã tiếp nhận và giải quyết 19.150 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 85,87%, tăng 12,65% so với cùng kỳ năm 2023, tăng 5,87% so với chỉ tiêu tỉnh giao.

Trong đó, TTHC thuộc thẩm quyền UBND thị xã tiếp nhận và giải quyết 10.923/10.923 hồ sơ, đạt 100%, tăng 0,03% so với cùng kỳ năm ngoái; TTHC thuộc thẩm quyền của các cơ quan, đơn vị ngành dọc tiếp nhận và giải quyết 8.227/11.376 hồ sơ, đạt 72,32%, tăng 19,14% so với cùng kỳ năm ngoái. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã tiếp nhận và giải quyết 7.255/7.280 hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến, đạt 99,66%, tăng 0,71% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trung tâm cũng đã số hóa 10.924 hồ sơ đầu vào, đạt 100%; trả 10.318 kết quả bản điện tử, đạt 95,63%. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã đã số hóa 7.247 hồ sơ đầu vào, đạt 99,55%; trả 7.140 kết quả bản điện tử, đạt 98,61%.

Theo Ngô Dịu (Báo Quảng Ninh)